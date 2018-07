Francúzska hviezda napodobnila Peleho: TOTO sa pol storočie nikomu nepodarilo!

Kylian Mbappe bol ústrednou postavou francúzskej futbalovej reprezentácie v úvodnom osemfinále MS 2018 proti Argentíne (4:3).

Útočník Paríža St. Germain sa stal vo veku 19 rokov a šesť mesiacov prvým tínedžerom od 29. júna 1958, ktorý strelil v jednom zápase dva góly. Naposledy sa podobný kúsok podaril Pelemu vo finálovom dueli MS 1958 proti Švédsku (5:2), legendárny Brazílčan mal vtedy iba 17 rokov a 249 dní. Mbappe v stretnutiach základnej skupiny príliš neoslnil, proti Argentíne však na štadióne v Kazani naplno demonštroval svoj talent. Rýchlosťou a pohyblivosťou privádzal argentínsku obranu do zúfalstva. Po faule na ňho Antoine Griezmann z pokutového kopu otvoril skóre. Za stavu 2:2 Mbappe v priebehu štyroch minút dvakrát prekonal Armaniho a zabezpečil Francúzom postup do štvrťfinále, v ktorom ich v piatok 6. júla o 16.00 h SELČ v Nižnom Novgorode čaká Uruguaj.

"Som veľmi šťastný. Teším sa, že som dal ako 'tínedžer' vo vyraďovacej fáze dva góly rovnako ako Pele. On je úplne iná kategória, no je skvelé byť v spoločnosti takýchto hráčov. Na majstrovstvách sveta hrajú najlepší futbalisti a treba tu predviesť svoje schopnosti. Svetový šampionát je najkrajšie miesto na to, aby človek ukázal, čo v ňom je," uviedol Mbappe v mixzóne po triumfe nad dvojnásobnými majstrami sveta. Tréner Didier Deschamps nešetril slovami chvály na adresu celého tímu, "Nebolo ľahké otočiť z 1:2, hráči ukázali veľkú mentálnu silu. Náš tím je mladý, no má veľký charakter. Som na chlapcov hrdý. Dlhé mesiace sme trénovali, aby sme na šampionáte uspeli v dôležitých zápasoch. Byť trénerom je úžasné práve pre takéto momenty, keď hráte na plnom štadióne proti výborným mužstvám. Nemohli a nenechali sme si ujsť postup. Som šťastný," vyznal sa bývalý stredopoliar, ktorý bol pred 20 rokmi ako kapitán pri zisku prvého francúzskeho titulu.

Súčasná argentínska generáciu na čele s Lionelom Messim prepásla zrejme poslednú šancu na celkový triumf na MS. Pred štyrmi rokmi v Brazílii prehrala vo finále s Nemeckom 0:1, na šampionáte v JAR v roku 2010 podľahla vo štvrťfinále výberu trénera Joachima Löwa 0:4. Neuspela ani v dvoch finále Copa America, v rokoch 2015 a 2016 prehrala s Čile po rozstreloch zo značky 11 m. "Je čas sa rozlúčiť s reprezentačným dresom a dať priestor mladým hráčom. Dúfam, že sa im podarí dosiahnuť viac ako nám," povedal 34-ročný Javier Mascherano, Argentínčania podali proti Francúzom najlepší výkon na šampionáte, no ani ten nestačil na disponovaného súpera. "Je to veľmi bolestivé, najmä keď vidíte, koľko úsilia vynaložili moji hráči. Bol to veľmi ťažký zápas a mrzí ma, že sme nedosiahli náš cieľ. Som frustrovaný a nahnevaný, ale to je asi v tejto situácii normálne," povedal argentínsky kouč Jorge Sampaoli, ktorý napriek neúspechu na turnaji nehodlá rezignovať na svoju funkciu.