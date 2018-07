Kolotoč podpisov zmlúv v NHL sa začal: Prvý veľký podpis je na svete!

V NHL sa rozbehol kolotoč s prestupmi voľných hráčov.

Americký hokejista James van Riemsdyk podpíše ako neobmedzený voľný hráč šesťročný kontrakt s klubom NHL Philadelphia Flyers. Dvadsaťosemročný ľavý krídelník sa k "letcom" vracia po 6-ročnom pôsobení v kanadskom Toronte Maple Leafs. Philadelphia si van Riemsdyka vybrala v 1.kole draftu 2007 z 2. miesta. V júni 2012 putoval do Toronta výmenou za Luka Schenna. V NHL doteraz odohral 609 stretnutí v ktorých si pripísal 393 kanadských bodov za 201 gólov a 192 asistencií. V uplynulej sezóne prekonal svoje kariérne maximum v počte strelených gólov, keď zaznamenal 36 presných zásahov.

Kanadský hokejista Logan Couture by mal podpísať nový osemročný kontrakt s klubom zámorskej NHL San Jose Sharks. Skúsený center má so "žralokmi" platnú zmluvu do 30. júna 2019, po jej vypršaní by sa mohol stať voľným hráčom. "Vždy som jasne deklaroval, že mojou prioritou je zostať v San Jose. V tomto klube sa cítim ako doma, je to najlepšie miesto na svete na prezentovanie hokejových zručností," povedal pre oficiálnu stránku profiligy Couture, ktorý v uplynulej sezóne odohral za San Jose 78 zápasov. Na konto si pripísal 34 gólov a 27 asistencií.

Ruský hokejový útočník Andrej Svečnikov podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Carolinou Hurricanes. Klub zámorskej NHL si ho vybral z druhého miesta v 1. kole tohtoročného draftu. Svečnikov by mal v priebehu jednej sezóny zarobiť 925.000 dolárov, súčasťou zmluvy sú aj bonusy. "Je to významný moment pre náš klub. Andrej je talentovaný hráč, okolo ktorého sa dá vybudovať celý tím. Čaká ho skvelá budúcnosť," povedal pre oficiálnu stránku profiligy prezident a zároveň generálny manažér Caroliny Don Waddell. Svečnikov v uplynulej sezóne žiaril v drese Barrie v OHL. V 44 zápasoch zaznamenal 72 bodov (40 gólov+32 asistencií).