Loď so 60 migrantmi konečne dostala zelenú: Po odmietnutí Talianska a Malty bude môcť zakotviť v Barcelone

Španielsko v sobotu večer uviedlo, že umožní lodi so 60 migrantmi na palube zakotviť v prístave v meste Barcelona na severovýchode krajiny.

Loď, ktorá migrantov v sobotu zachránila pri pobreží Líbye, predtým odmietli Malta i Taliansko. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj blízky španielskej vláde. Ako spresnila agentúra DPA, skupinu migrantov zachránila loď Open Arms v oblasti, kde majú po ilegálnych migrantoch pátrať a prípadne ich zachraňovať líbyjské zložky.

Podľa nemenovaného zdroja loď plaviaca sa pod španielskou vlajkou a patriaca mimovládnej organizácii Proactiva Open Arms by mala do prístavu v Barcelone doraziť v stredu ráno. Nová socialistická vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza naliehavo žiada aj ďalšie krajiny Európskej únie, aby so zachránenými migrantmi zaobchádzali s rešpektom a v súlade s medzinárodným právom.

Agentúra AP pripomína, že Španielsko tento rok predstihlo Taliansko v počte prijatých migrantov. Lídri EÚ v piatok na svojom summite v Bruseli dosiahli dohodu, že sa pokúsia získať kontrolu nad tokom migrantov smerujúcich do Európy aj tým, že poskytnú viac podpory líbyjskej pobrežnej stráži. Dohodli sa aj na to, že mimovládne organizácie by do operácií líbyjských zložiek nemali zasahovať.