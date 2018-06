Pellegrini na rokovaní s Macronom: Riešila sa hospodárska spolupráca, vzťahy i klíma

O posilnení vzájomných vzťahov, hospodárskej spolupráci i klimatickej politike rokoval v sobotu slovenský premiér Peter Pellegrini v Elyzejskom paláci v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

"Macronovi som mal česť vyjadriť, ako veľmi si ceníme podporu Francúzska, no i priateľské a konštruktívne vzťahy, aké medzi nami panujú i dnes. Vážim si, že sme mohli podpísať akčný plán... ktorý ešte prispeje k rozvoju našich vzťahov," povedal Pellegrini po rokovaniach s Macronom. Dvojica politikov vystúpila na spoločnej tlačovej konferencii s českým premiérom Andrejom Babišom.

Macron vyjadril radosť nad tým, že Slovensko sa už túto nedeľu stáva predsedníckou krajinou Vyšehradskej štvorky (V4). Zdôraznil, že žijeme v "pochmúrnych časoch", ale musíme rešpektovať jednotu európskeho spoločenstva. Macron vyjadril chuť pokračovať v bilaterálnych rokovaniach a navštíviť českého i slovenského lídra v ich domácich krajinách.

Pellegrini a Macron podpísali v sobotu Akčný plán slovensko-francúzskeho partnerstva na roky 2018-20, ktorý má posilniť politickú aj hospodársku spoluprácu. Obaja títo politici spoločne rokovali aj na nedávnom summite v bulharskej Sofii.

Pellegrini opätovne pozval Macrona na stretnutie V4, ktoré by sa malo uskutočniť na jeseň na Slovensku. Zdôraznil, že "Slovensko je pevnou súčasťou EÚ a partnerom, ktorý chce prispievať a ponúkať konkrétne riešenia", pričom "EÚ je pre nás hodnotovo, politicky i kultúrne najprirodzenejší priestor, do ktorého sme plne integrovaní". Slovensko je preto podľa jeho slov na diskusie o tesnejšej spolupráci a integrácii pripravené "všade tam, kde to prinesie európsku pridanú hodnotu".

Babiš povedal, že na stretnutí s Macronom sa venovali "európskym témam", akou je bezpochyby aj rozpočet únie. "Budeme presadzovať, aby členským štátom Únia zaručila, že budú môcť lepšie rozhodovať o tom, kam a na čo svoje európske peniaze vynaložia," uviedol český premiér.

Predseda slovenskej vlády prišiel do Paríža vo štvrtok večer po skončení summitu EÚ v Bruseli. Francúzsky prezident krátko po sobotňajších rozhovoroch s ním rokoval aj s českým premiérom Andrejom Babišom. Trojica po bilaterálnych rokovaniach a podpisoch Akčných plánov s Francúzskom vystúpila na spoločnej tlačovej konferencii.

Pellegrini, Babiš a francúzska ministerka obrany Florence Parlyová následne odcestovali na ceremoniál do obce Darney, kde pred 100 rokmi vtedajší francúzsky prezident Raymond Poincaré odovzdal československej armáde jej "štátnu vlajku". Urobil tak 30. júna 1918 v Darney po boku Edvarda Beneša, jedného zo zakladateľov Československej národnej rady.