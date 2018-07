Futbalistom sa nestavajú len sochy: Ronaldo a Suárez na zjedenie!

Futbal miluje, no keďže je letná sezóna umocnená majstrovstvami sveta, nemohol si šéfkuchár jednej petrohradskej reštaurácie vziať dovolenku.

A tak sa Valerij Maksimčik rozhodol spojiť svoj džob so svojím koníčkom a začal maľovať portréty futbalistov na pizzu, ktorá ide medzi fanúšikmi najviac na odbyt. A tak sa zásluhou kuchára-umelca stal podnik s názvom Hop Head cafe jedným z najvyhľadávanejších v Petrohrade. Valerij svojimi maľbami najskôr potešil domácich, keď po nečakane výbornom vstupe zbornej do MS vyrobil pizze s podobizňami trénera Čerčesova a nádejného Djubu. Teraz, keď sa šampionát dostal do nadstavbovej časti, zmyslel si, že vyrobí vždy podobizne dvoch najväčších hviezd jedného z duelov dňa. Zo sobotného programu si vybral duel Uruguaj - Portugalsko a ich hviezdy Suáreza a Ronalda.

prezradil šéfkuchár, ktorý prezradil, že jeho dielo sa pečie inak ako bežná pizza. Syr sa musí nechať len jemne roztopiť, inak by bolo po hodinách práce! Valerij Maksimčik si dal záväzok, že ak sa Rusko stane svetovým šampiónom, urobí z pizze portrét každého hráča zbornej.