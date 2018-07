Skromný Volko ani nedúfal v to, čo sa mu podarilo: Rekord je viac ako chcel

Splnil to, čo sa od neho očakávalo, ale bol lepší ako si sám predsavzal.

Finále mužskej stovky na 53. ročníku medzinárodného atletického mítingu P - T - S v Šamoríne sa postaralo o nový národný rekord. Ján Volko (21) v ňom zabehol 100 m za 10,13 s, čím o dve stotiny sekundy zlepšil vlastné maximum z MS 2017 v Londýne. „Som maximálne spokojný. Diváci boli úžasní, tlačili ma do cieľa. Zlepšil som slovenský i osobný rekord, viac som nemohol chcieť,“ povedal Ján Volko po pretekoch, v ktorých nestačil iba na jedného súpera z kvalitnej konkurencie, a to na Siameho zo Zambie (10,06 s). Ako prezradil, do Šamorína šiel s plánmi na čas okolo 10,20 s. Takže 10,13 s je super.

„Už som ani nedúfal, že to tento rok pôjde pod 10,20, ale forma stúpa. Ukázalo sa, že to ide, a som nesmierne šťastný. Dohodli sme sa s trénermi, že musím ísť môj beh a nesúperiť s ostatnými. Nesmiem kontrolovať ostatných a riešiť, či som pred nimi. Výsledok sa dostavil,“ dodal ešte slovenský šprintérsky megatalent, ktorý bol ešte rýchlejší v rozbehu. V ňom zabehol zverenec trénerského dua Naďa Bendov - Róbert Kresťanko 10,07 s, ale s nepovolenou podporou vetra 2,8 m/s. Nad tým časom sa nezamýšľa, vraj by to bolo príliš dobré!