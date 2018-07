Toto si nezaslúžil: Tréner dokonale zahanbil Andyho Murrayho!

Takú hanbu si nezaslúžil! Britský tenisový hrdina Andy Murray (31) sa po dlhej zdravotnej pauze pokúša o návrat, no miesto tréningu musí riešiť aj to, že jeho tréner, bývalý britský reprezentant Jamie Delgado (41) nevie, čo si smie obliecť vo Wimbledone.

Keby Delgado nebol Brit, človek by to aj pochopil... Ale aby bývalý reprezentant krajiny, kde sa mekka tenisu nachádza, nevedel o bielom diktáte, to už je hanba. Delgado prišiel na tréning v tričku, ktorého modro-zelené pruhy v oblasti ramien boli väčšie ako prísne wimbledonské pravidlá dovoľujú.

Upozornila ho jedna z pracovníčok All England Clubu, ktorá to má v náplni práce. Andyho tím zareagoval, ale pracovníčka bola spokojná až keď si Delgado obliekol tretie tričko... Na prvom bolo priveľa iných farieb a na druhom zasa príliš veľké logo partnera, čo striktné pravidlá tiež nedovoľujú...