Prehliadka veteránov v Trebišove: 150-dolárový ford má hodnotu troch mercedesov

Radosť mali malí aj veľkí! V Trebišove sa v sobotu v rámci Zemplín Veterán Rallye predstavilo až 128 historických, nablýskaných a stále funkčných športiakov, limuzín a kabrioletov, medzi ktorými boli aj parádne kúsky. Na akcii pútal azda najväčšiu pozornosť retro ford, ktorý oslavuje okrúhlu storočnicu.

Majiteľ jubilujúceho veterána Jozef Makohus z Michaloviec síce cenu svojho štvorkolesového krásavca neprezradil, no dnes by sa podľa neho dali zaň vymeniť aj viac ako tri luxusné mercedesy. „Je to srdcová záležitosť, pretože práve toto vozidlo vlastne pred vyše sto rokmi spustilo v Amerike rozvoj automobilizmu. Henry Ford začal sériovú výrobu na páse a produkcia stúpla. Vtedy stálo toto auto len 150 dolárov a robotník si ho mohol dovoliť už za tri mesiace práce! Bolo to ľudové autíčko,“ spomenul Makohus, ktorého storočný ford má stále pôvodný agregát a auto stále jazdí.

Okrem fordu na akcii. Jeho majiteľ Peter Kočiš z Prešova netajil, že ako bývalý motokárový pretekár sa má čím popýšiť. „Trvalo mi päť rokov si ho zrenovovať, robil som to hlavne po nociach. Je to už deduško, no šetrím si ho, lebo z tohto modelu je na svete možno už len 5 kusov,“ dodal.

Ford model T - rok výroby: 1918