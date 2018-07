Vdove po Slezáčkovi († 73) sa obrátil život: Veľké sklamanie po smrti manžela

Spoznala ich pravé tváre! Jela Slezáčková (68) zažila po smrti manžela, uznávaného herca Juraja Slezáčka († 73), obrovské sklamanie.

Ľudia, ktorých považovala za priateľov, sa jej po manželovej smrti otočili chrbtom. Cez veľké sito ako jeden z mála skutočných priateľov prešiel len herec Oldo Hlaváček (84).

Jela Slezáčková stála pri milovanom manželovi Jurajovi († 73) až do poslednej možnej chvíle. Po tom, čo prehral boj s ťažkou chorobou, sa jej život obrátil naruby. A radikálne sa zmenil aj okruh priateľov. „Som klinický psychológ, ale za celý život som nezískala také vedomosti o ľuďoch. Odkedy som ovdovela, konečne som pochopila, na akej báze fungujú medziľudské vzťahy a je to smutné poznanie,“ povedala Novému Času pani Slezáčková, ktorá pochopila, kto je skutočne jej priateľom a kto sa na neho len hral. „Svet je o biznise, a to aj vo vzťahoch. Ľudia nie sú takí, akí sa zdajú, všetci nosíme nejakú masku,“ skonštatovala manželka uznávaného herca, ktorý zomrel pred dvoma rokmi v lete.

Počet tých, ktorých si po trpkej skúsenosti pripustí k telu, sa zúžil. „Stačí mi niekoľko blízkych okolo seba, sú aj takí, z ktorých som nadšená, že sú. Takže sa necítim ani sama, ani osamelá. Môžete pochváliť pána Olda Hlaváčka, bol ma s manželkou navštíviť v Piešťanoch, objednal koč s koníkom, boli sme na obede, bolo to veľmi príjemné,“ dodala životná láska Juraja Slezáčka († 73). Manželovi nosí kvety na miesto, kde je pochovaná jeho rodina a s láskou v srdci na neho každý deň spomína.