Smrteľná nehoda v Trnavskom kraji: Zahynul motorkár Anton († 55) zo Švajčiarska

Na križovatke ciest v okrese Dunajská Streda sa pri obci Kyselica v piatok večer zrazil motocykel s osobným autom.Vodič motocykla Anton († 55) zo Švajčiarska, ktorý išiel smerom od obce Rohovce a z nezistených príčin vošiel do jazdnej dráhy osobnému autu Nissan Almera, v nemocnici zraneniam podľahol.

Pri zrážke utrpeli vodič osobného auta (61) a jeho spolujazdkyňa (31) z Maďarska zranenia, z ktorých sa budú liečiť niekoľko týždňov. Vodič motocykla KTM 1190 Adventure zo Švajčiarska bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde večer hodinách zraneniam podľahol. "Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie a ublíženia na zdraví, presné príčiny a okolnosti nehody vyšetrujeme," uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Smrteľná nehoda po týždni na takmer rovnakom mieste

Minulý týždeň v sobotu sa na križovatke ciest na úseku Kyselica a Rohovce (okres Dunajská Streda) zrazili dve autá, pričom sa zranilo 6 osôb v autách a žena (55), ktorá stála na autobusovej zastávke. Zuzana E. († 30) viezla vo svojom aute Tatianu (42) s jej 7-ročnou dcérkou. Na križovatke nasledoval obrovský náraz a zrážka s dodávkou. Osobné auto odhodilo až na zastávku, kde narazilo do ženy, ktorá tam práve čakala na autobus. Vodička Zuzana E. († 30) zo stredného Slovenska, ktorá šoférovala osobné auto Citroën C3 s bratislavským evidenčným číslom, v nedeľu krátko po polnoci zraneniam podľahla. Vodič dodávky vyviazol so zlomeninami, jeho dve spolujazdkyne v bezvedomí odviezli do nemocnice.