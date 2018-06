Deň D novej českej vlády: Babišov kabinet vyhraté ešte nemá!

Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) a hnutie ANO sa už dohodli, nová česká vláda je už vymenovaná prezidentom a ministri si už preberajú jednotlivé rezorty.

Napriek tomu nemá ešte druhý kabinet Andreja Babiša vyhrané: pre jeho existenciu je totiž kľúčové sobotné stanovisko komunistov (KSČM), analyzuje na svojej webovej stránke televízia Nova. KSČM práve v sobotu krátko po poludní oznámi, či vládu, ktorá nemá v Snemovni väčšinu, podporí - najprv pri hlasovaní o dôvere v dolnej komore parlamentu a potom i v priebehu jej ďalšieho pôsobenia. Ešte nedávno sa zdalo, že podpora je dohovorená a súhlas ústredného výboru komunistov je v podstate číra formalita. Lenže teraz to už neplatí, konštatuje TV Nova.

Predseda komunistov Vojtěch Filip dal totiž tento týždeň jasne najavo, že sa mu niektoré kroky Andreja Babiša vôbec nepozdávajú. Prekáža mu okrem iného to, že premiér náhle dosadil do dozornej rady najväčšej českej energetickej firmy ČEZ "svojich" ľudí, alebo to, že sa o nominácii Taťány Malej na ministerku spravodlivosti dozvedel až spätne. A aj keď vo vláde nakoniec nie je Miroslav Poche, ktorý okrem komunistov prekáža i prezidentovi Milošovi Zemanovi, zostali tam Dan Ťok a Adam Vojtěch, ktorých KSČM dlho kritizuje. To všetko sú faktory, ktoré môžu novej vláde podraziť nohy ešte skôr než sa pustí do práce, zamýšľa sa spravodajský server tn.nova.cz.