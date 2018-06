Krásny okamih počas promócií: Policajt požiadal o ruku svojho partnera

Prítomní na promóciách zažili srdcervúci okamih, keď novozélandský policajt požiadalo priamo pred všetkými o ruku svojho partnera.

Krásny moment bol zachytený na kameru a video so zásnubami zdieľala na svojom profile na Twitteri novozélandská polícia. Celá udalosť sa začala v momente, keď policajt v uniforme predstúpil pred prítomných a požiadal svojho partnera, aby prišiel za ním.

Následne si kľakol na koleno a spýtal sa ho, či si ho vezme. Jeho partner ihneď súhlasil a všetci spolužiaci začali nadšene tlieskať, zatiaľ čo sa mladý pár objímal. "Špeciálna žiadosť o ruku nášho policajného kolegu," napísali pod video na Twitteri.

Mike Bush, policajný komisár, je zástancom toho, že policajti, ktorí sa rozhodnú slúžiť vlasti, by po celý čas mali zostať samými sebou a nepretvarovať sa, i keď sa boja, že by ich mohlo ich okolie odsúdiť. Podporuje LGBT komunitu a je pyšný na to, že ich policajná organizácia má voči nim tak ústretový postoj. "Členovia LGBT komunity, pridajte sa k nám," cituje komisárove slová portál Newshub.