Skvelý Volko opäť exceloval: Vytvoril nový slovenský rekord!

Na 53. ročníku Pravda - Televízia - Slovnaft v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne opäť ožil tradičný míting s účasťou niektorých hviezd svetovej atletiky. Jeho ozdobou bol pre slovenskú atletiku národný rekord Jána Volka v behu na 100 m časom 10,13 s.

Už v rozbehoch stovka mužov zaujala, v prvom si Šimon Bujna zabehol regulárny osobák (vietor +1,6) na 5. mieste 10,42, v druhom finišoval Ján Volko druhý, a keby mu nedovolene nezafúkal vietor +2,8 m/s, vytvoril by časom 10,07 slovenský rekord. Finále malo strhujúci priebeh, hlavne preto, že v rozbehoch sa bežalo veľmi rýchlo, síce s nedovolenou podporou vetra, no v neskorom večere už na štadióne utíchol. Volko bežal vynikajúco a vytvoril časom 10,13 nový slovenský rekord, keď ho zlepšil o 0,02 sekundy. Favorizovali sa najmä Brazílčania Paulo Andre Camilo de Oliveira, Rodrigo Pereira do Nascimento a Američan Brandon Carnes, no Volko sa tejto konkurencie nezľakol. V cieli si pochvaľoval hlavne prajnú atmosféru, ktorá ho hnala vpred: "Bez divákov by som to nikdy nedokázal." Vyšlo mu všetko, aj štart, aj finiš na šachovnici. S vetrom 1,1 m/s bežal rýchlejšie ako na MS v vlani v Londýne (10,15), kde mu v kvalifikácii pomohol vietor o sile 0,9 m/s.

"Už som ani nedúfal, že to tento rok pôjde pod 10,20, ale forma stúpa. Ukázalo sa, že to ide, a som nesmierne šťastný. Dohodli sme sa s trénermi, že musím ísť môj beh a nesúperiť s ostatnými. Nesmiem kontrolovať ostatných a riešiť, či som pred nimi. Výsledok sa dostavil. Dúfam, že najlepšia forma príde na ME v Berlíne. Zďaleka to nebola ideálna stovka, stále je na čom pracovať. Mám sa kam posúvať, ale nechcem predbiehať," dodal Volko.

V hlavnom programe lákali viaceré disciplíny, v ktorých sa očakávali aj pozoruhodné výkony. Už v predprograme štartovali dve osobnosti slovenskej atletiky, kladivárka Martina Hrašnová a trojskokanka Dana Velďáková, obe víťazne. V ženskom kladive sa pozoruhodnejšie výkony nezrodili, na víťazstvo stačil Hrašnovej výkon 67,28 m, ktorým dala zabudnúť na nevýraznú sériu. V trojskoku dominovala Dana Velďáková výkonom 14,03, no s nedovolenou podporou vetra až 5,1 m/s. V ženskej výške druhá Tatiana Dunajská si vytvorila sezónne maximum so 180 cm.

Svetoví rekordéri kubánsky výškar Javier Sotomayor a český oštepár Jan železný spestrili otvárací ceremoniál a svojou prítomnosťou symbolicky udelili podujatiu svetový punc. Mužské kladivo však malo svoje vlastné hviezdy, popri Marcelovi Lomnickom v súťaži, ktorá bola aj súčasťou seriálu IAAF Hammer Throw Challenge, štartovalo hviezdne duo Poliakov Pawel Fajdek a Wojciech Nowicki, vyniknúť sa snažil aj mladý Maďar Bence Halász. Trojnásobný majster sveta Fajdek sa v kruhu trápil, a ak by sa nazbieralo v štartovnej lsitine viac ako osem kladivárov, tak by po úvodných troch pokusoch vypadol bez platného výkonu. Vo štvrtej sérii však poslal kladivo na 76,77 cm, poskočil na priebežne prvé miesto, z ktorého ho vzápätí vo 4. sérii zosunula svetová tohtoročná jednotka so 76,89 krajan Nowicki. Lomnickému sa so 75,23 nedarilo a so sériou 73,67 - 75,23 - x - x - x - 74,05 skončil piaty.

Na štvrtke sa z trojice Sloveniek darilo najviac tretej Ivete Putalovej so sezónnym maximom 52,89, keď sa prvýkrát dostala v tomto roku pod 53 sekúnd. "Nevedela som, čo mám od seba očakávať po mesačnom výpadku pre zranenie. Bolo to predsa len opatrné, bol silný protivietor. Som spokojná, rezervu som vzhľadom na všetky okolnosti necítila. Teraz by som chcela čas, ktorý by sa priblížil k môjmu osobnému maximu," povedala Putalová. Alexandra Bezeková skončila piata (53,20). Spokojná s výsledkom mohla byť aj ôsma Daniela Ledecká s osobným rekordom 54,79. Najväčšia favoritka majsterka sveta spred siedmich rokov Amantle Montshová z Botswany podľahla vo finiši Slovinke Anite Horvatovej.

Na 400 m prek. sa Martin Kučera len márne snažil priblížiť k limitu na ME v Berlíne (50,70) a zaradil sa až na 6. miesto časom 50,99. Po dlhšom čase sa vrátil na atletické štadióny a ešte potrebuje viac mítingov, aby sa mu vrátila forma z roku 2016, keď na ME skončil siedmy. Podľa očakávania zvíťazil štvrtý na OH v Riu Ír Thomas Barr so 49,40. V behu na 800 m sa síce Slovenky vpredu neobjavili, no 6. Gabriela Gajanová si v juniorskom veku zabehla osobný rekord 2:03,52 a zlepšila sa o 1,25 sekundy. Len o 0,08 sekundy zaostala za Kubánkou Rose Mary Almanzovou, víťazkou Svetovej univerziády 2017, v Šamoríne až piata.

Na 3000 m štartoval olympijský víťaz na 50 km v Riu chodec Matej Tóth. Trať bola pre neho príliš krátka, no svojou prítomnosťou v rýchlostnom teste s 5. miestom aj on pozdvihol úroveň mítingu. "Bolo to náročné, ale očakával som približne takýto výkon. Priznám sa, že som chcel ísť o desať sekúnd rýchlejšie. Je ťažké trafiť to, keďže do tohto špeciálneho tempa sme spravili jeden tréning, aj to v trocha pomalšom tempe. Schuti som si zasúťažil, zadýchal som sa, našiel som motiváciu, aj keď to nebolo na víťazstvo. V rámci prípravy som spokojný. Vďaka atmosfére som to nevzdal a snažil som sa ísť naplno, čo mi telo dovolilo. Už sa teším (na sústredenie) do Livigna," uviedol Tóth. Favorizoval sa vlaňajší víťaz Lebogang Shange z JAR, štvrtý na 20 km minulý rok na MS v Londýne, no zvíťazil Poliak Dawid Tomala v osobnom rekorde 10:56,98. Tretí finišoval taktiež v osobnom maxime 11:26,22 Miroslav Úradník. Muži štartovali spolu so ženami, a tak víťazstvo Márie Katerinky Czakovej v rekorde mítingu 12:34,29 sa do centra pozornosti dostalo menej.

Slovenský výškar Matúš Bubeník v 3. pokuse len ľahko zhodil 226 cm, zapísal si sezónne maximum 223 cm a obsadil 2. miesto: "Samozrejme, v kútiku duše som si želal lepší výkon. Naďalej mám problém pri rozbehu, kde ma trápia achilovky, tým pádom je každý rozbeh iný. Sezóna je v pokročilej fáze, ale stále mám mesiac, aby som to dal dokopy. Nebojím sa, že to bude zlé, treba byť trpezlivý." Zvíťazil Bielorus Maksim Nedasekau s 226 cm a pokúšal sa aj o 230. O limit na ME sa snažil v behu na 1500 m (3:40,00) Jozef Repčík, no márne. Lepšie skončil talentovaný Andrej Paulíny, vlani bronzový na EYOF, ktorý generálku na ME do 18 rokov zvládol na 11. mieste v osobnom rekorde 3:52,29. Oštep patril medzi magnety mítingu a nesklamal, víťazný Čech Jakub Vadlejch dosiahol výborných 88,94 m. Na tretiu priečku sa so sezónnym maximom 78,25 zaradil Patrik Žeňúch.