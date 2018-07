Párik sa tešil, ako si povie spoločné áno: Iba 8 dní pred svadbou dostala nevesta zdrvujúci mail

Len 8 dní pred svadbou dostala budúca nevesta Rhiannen Skelley zdrvujúci mail, ktorý jej pokazil celý jej vysnívaný deň a zmaril plány.

26-ročná učiteľka si v piatok podvečer užívala romantickú večeru so svojím snúbencom Matthewom Johnom, keď jej zrazu prišiel neočakávaný mail. Iba 8 dní pred svadbou zrazu zostali bez miesta, kde svoj veľký deň plánovali.

Ikonické sídlo v Melbourne, ktoré zi zarezervovali už dva roky pred svadbou, im oznámilo, že rušia svoju prevádzku. "Bol to neosobný mail, žiadny spätný kontakt ani telefónne číslo," povedala pre portál Mamamia Rhiannen Skelley.

V sále, ktorá sa pre nich zrazu stala nedostupnou, mali mať obrad aj recepciu. Okamžite museli začať rozmýšľať nad novým miestom, v ktorom by zorganizovali svoj veľký deň. Možnosť, že by dátum svadby presunuli, nepripadala do úvahy, pretože niektorí zo 60 hostí mali už zajednané lety.

"Počiatočný šok prešiel do hnevu a zúfalstva," priznáva mladý pár. 8 000 dolárov, ktoré zaplatili za prenájom sály v Melbourne, boli fuč a museli začať premýšľať nad tým, odkiaľ zoženú peniaze na nové miesto svadby. "Budem na to myslieť ešte dlho, určite aj na medových týždňoch. Avšak aj napriek tomu všetkému si spravíme rozprávkový svadobný deň."

The Willows, zámok, v ktorého sále sa mala celá paráda uskutočniť, patrí v Melbourne medzi obľúbené miesta na konanie svadby. Nie je známe, z akých príčin idú svoju populárnu prevádzku rušiť a nikto nevie, či sa párom, ktoré už zaplatili za prenájom a hostinu, budú peniaze vracať.