Videotechnika na MS vo futbale žne úspech: Črtá sa ďalšia inovatívna novinka!

Debut videotechniky na majstrovstvách sveta vo futbale, známy aj ako Video Assistant Referee (VAR), má veľký úspech. Podľa vedenia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) má úspešnosť posudzovania správnych verdiktov 99 percent.

Šéf rozhodcovskej komisie FIFA Pierluigi Collina na piatkovej tlačovej konferencii na štadióne Lužniky v Moskve uviedol, že VAR posudzoval 335 situácií v 48 zápasoch skupinovej fázy šampionátu, 17 z nich sa oficiálne posudzovalo, 14-krát rozhodoval priamo rozhodca na ihrisku. Collina dodal, že 95 percent z 335 rozhodnutí bolo správnych bez VAR, ale až 99,3 percenta s použitím VAR. Bývalý taliansky rozhodca označil systém za takmer perfektný, ale dodal, že úplná dokonalosť nebude dosiahnutá nikdy, pretože niektoré situácie sa interpretujú rôznymi spôsobmi. Neuviedol, ktoré verdikty neboli správne.

Collina ďalej dodal, že čiaroví rozhodcovia dostali pokyny, aby zástavky pri ofsajdoch dvíhali čo najneskôr a nechali dohrať akciu, aby sa mohla sporná situácia prezrieť na videu. Ako konkrétny príklad uviedol gól Kórejskej republiky s Nemeckom, keď gól Ázijcov potvrdil až VAR a zrušil pôvodný ofsajdový verdikt. Do budúcna sa uvažuje nad novinkou, že diskusiu medzi rozhodcom a VAR by mohli počuť aj fanúšikovia, aby boli viac vtiahnutí do deja. Informovala agentúra DPA.