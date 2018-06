Aktéra jedného z najhorších útokov na americké médiá obvinili: Policajti odhalili, čo naozaj chcel urobiť

Strelec, ktorý v redakcii novín Capital Gazette v meste Annapolis v americkom štáte Maryland vo štvrtok zastrelil päť ľudí, bol v piatok obvinený z päťnásobnej vraždy a súd ho poslal do väzby bez možnosti kaucie.

Podľa agentúry Reuters ide o jeden z najhorších útokov na americké médiá za posledné roky. Americké médiá uvádzajú, že muž mal dlhoročný spor s redakciou, ktorú kvôli jednému článku žaloval za ohováranie.

Svedkovia podľa Reuters popísali, že muž po vstupe do budovy zapálil dymovnice a potom sa prestrieľal do redakcie sklenenými dverami. Vzápätí pálil na ľudí v miestnosti: zastrelil štyroch novinárov a obchodnú asistentku. Podľa vyšetrovateľov zablokoval východové dvere, aby nikto nemohol uniknúť. Podľa jedného z reportérov, ktorý sa schoval pod stôl, útočník potom zrazu paľbu zastavil. "Neviem, prečo prestal. Ale bolo to ako vo vojnovej zóne," povedal médiám novinár Phil Davis. Útočník bol podľa polície vyzbrojený legálne držanou puškou. Podľa televízie CNN útočník zbraň "nemal v bezprostrednej blízkosti", keď ho polícia chytila.

Tridsaťosemročný Jarrod Ramos, ktorého polícia zadržala, keď sa po jej príchode schovával pod stolom, podľa vyšetrovateľov odmieta spolupracovať s úradmi a chová sa spurne. Policajti však nepochybujú o zámere, s ktorým do redakcie prišiel. "Ten človek tam bol, aby zabil čo možno najviac ľudí," povedal šéf miestnej polície Timothy Altomare.

Podľa médií mal Ramos dlhodobý spor s redakciou. V roku 2012 ju a jedného jej vtedajšieho novinára zažaloval za ohováranie. Marylandský súd v roku 2015 potvrdil verdikt súdu nižšej inštancie, ktorý denník v kauze oslobodil. Polícia vyšetruje streľbu ako lokálny incident a nemá podozrenie na terorizmus. Podľa polície bola redakcia pred útokom na sociálnych sieťach terčom hrozieb. Či za vyhrážaním stál útočník, nie je celkom jasné.

Capital Gazette prináša regionálne spravodajstvo z okolia metropoly štátu Maryland, ktorou je mesto Annapolis. Vlastníkom je spoločnosť Baltimore Sun Media Group. Denník The Capital v piatok vyšiel s titulnou stránkou, na ktorej sú fotografie piatich obetí (troch mužov a dvoch žien). Sústrasť rodinám obetí vyjadril na twitteri už vo štvrtok americký prezident Donald Trump. "Moje myšlienky a modlitby sú s obeťami a s ich rodinami. Ďakujem všetkým, ktorí sú na mieste a pomáhajú," napísal Trump. Tiež viceprezident Mike Pence vyjadril sústrasť a napísal: "Sledujeme situáciu okolo tej hroznej streľby v Capital Gazette v Annapolise. (Manželka) Karen a ja sa modlíme za obete a ich rodiny." Jedna zo žien, ktoré útok v redakcii prežili, reagovala na Trumpov tweet podráždene. "Modlitieb si vážim. Ja som sa modlila celý čas, čo som sa schovávala pod stolom. My však potrebujeme viac než len modlitby," povedala novinárka Selene San Feliceová televízii CNN. "Ako dlho sa o tejto streľbe bude písať? Ani nie týždeň," dodala.