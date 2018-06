Jednotkári prezradili, čo dostanú za dobré vysvedčenie: Želanie siedmačky Hanky vás pobaví

Najšťastnejšie úsmevy sú na konci školského roka! Žiaci a študenti na celom Slovensku si v piatok prevzali vysvedčenia.

Oddnes im začínajú zaslúžené prázdniny, počas dvoch mesiacov si môžu dostatočne oddýchnuť a pripraviť sa na ďalšie náročné štúdium. Najväčšiu radosť mali, samozrejme, čistí jednotkári. Nový Čas preskúmal na školách, čo si prajú, resp. čo dostanú za skvelé vysvedčenie.

Nový bicykel

Viktória Vitková (7), Nové Zámky, ZŠ na Devínskej ul., 1. B

Viktória Vitková (7).

Veľmi rada chodím do školy, dozviem sa veľa vecí, a preto sa aj rada učím. Za čisté jednotky mi rodičia kúpili bicykel, aby sme sa všetci spolu mohli chodiť cez prázdniny bicyklovať. Mamina mi urobila kyticu zo sladkostí a ideme všetci ešte do cukrárne.

Rezeň so šalátom

Hanka Samčíková (13), Košice, Súkromná ZŠ Slobody 1, 7. A

Žiaci a študenti na celom Slovensku si v piatok prevzali vysvedčenia.

Vždy som mala čisté jednotky, ale musela som sa učiť, najviac matematiku. Najradšej mám biológiu, chcem byť raz lekárka. Za vysvedčenie chcem ísť s rodičmi niekam na rezeň a zemiakový šalát. Pôjdeme aj na dovolenku.

Obed s kamarátmi

Dávid Prexta (11), Košice, Súkromná ZŠ Slobody 1, 5. A

Dávid Prexta (11), Košice.

Najťažšia pre mňa bola matematika. Vychádzala mi dvojka, ale potom som si to opravil. Veľmi ma baví geografia a nemčina. Za vysvedčenie pôjdeme niekde s kamarátmi a dostaneme fajný grilovaný obed, ktorý pripraví ocko.

Knihu o dospievaní



Kristínka Baršová (9), Hanka Šindlerová (9). Monika Budová (9).

Kristínka Baršová (9), Bratislava, ZŠ Dudova 2, 3. C

Rodičia mi kúpili veľmi zaujímavú knihu o dospievaní s názvom Len nie desaťročná, z ktorej som mala veľkú radosť. Knižky mám veľmi rada, a tak mi vybrali ten najlepší darček. Najsympatickejší predmet bol pre mňa jednoznačne matematika, pretože dobre rozumiem číslam.

Lego a Barbie



Hanka Šindlerová (9), Bratislava, ZŠ Dudova 2, 3. C

Veľmi by som chcela dostať od svojich rodičov lego a bábiky Barbie. V škole sme mali viaceré predmety, ktoré sa mi páčili, ale najviac ma baví matematika. Možno je pre niektorých náročná, ale ja ju mám najradšej.

Vlastnú SIM kartu



Monika Budová (9), Bratislava, ZŠ Dudova 2, 3. C

Od rodičov by som si priala dostať inteligentnú plastelínu, ktorá by skákala a dala by sa všelijako tvarovať a svoju vlastnú SIM kartu. Mám nový mobil a rada by som ho používala. Z predmetov ma bavili viaceré, ale mojím najobľúbenejším bola Čítanka.

Darček si kúpim sama

Martina Hajdušková (18), Slovenský Grob, Hotelováakadémia, III. AM

Martina Hajdušková (18).

Mňa osobne najviac bavil anglický jazyk. Čo sa týka známok na vysvedčení, rodičia si na vyznamenaní veľmi zakladali a ja som odmalička zvyknutá mať dobré známky. Ale už som dospelá, darček si kúpim sama.

Zmrzlinu



Šimon Peter Kamenský (9), Lučenec, ZŠ M. R. Štefánika, III. A

Šimon Peter Kamenský (9).

Najviac mi ide slovenský jazyk, rád píšem diktáty a nemám v nich ani jednu chybu. Za samé jednotky a pochvalu od našej pani riaditeľky ma zoberú starí rodičia na zmrzlinu a potom sa môžem koľko len chcem šantiť so psíkmi. Na prázdniny sa trocha aj teším, ale ja chodím do školy veľmi rád, lebo chcem byť učiteľom.