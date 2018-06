Šialenec zabil v redakcii 5 ľudí: Dievčina, ktorú obťažoval, predpovedala masaker už pred rokmi!

Päť obetí si vyžiadal vo štvrtok útok na redakciu denníka The Capital Gazette v hlavnom meste amerického štátu Maryland. Jarrod W. Ramos (38) začal strieľať na redaktorov pre spory, ktoré s nimi viedol dlhé roky.

Problémy sa začali v roku 2011, keď noviny napísali o Jarrodovi článok s názvom Jarrod chce byť tvoj kamarát. V článku sa uvádzalo, že muž obťažoval školáčku emailami, v ktorých jej vulgárne nadával a nahováral ju na to, aby sa zabila. V roku 2013 podal Jarrod na redakciu trestné oznámenie za ohováranie. Mesiace sa súdil s novinami, redaktorom, ktorý článok napísal, ale aj ženou, ktorá proti nemu vypovedala. V roku 2015 súd ukončili v prospech novín.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Obťažované dievča sa po štvrtkovej masakre vyjadrilo: „Už pred rokmi som varovala jedného expolicajta, že Jarrod je budúci masový vrah. Ten chlap je úplne šialený.“ Jarrodovi prehratý súd nestačil a naďalej písal na so­ciálnych sieťach nenávistné statusy, v ktorých sa vyhrážal novinám aj konkrétnym redaktorom a v ktorých naznačoval, že chystá niečo hrozné. Šéfredaktor denníka Tom Marquardt (64) po incidente povedal: „Manželke som nedávno povedal, že si na toho muža musíme dávať veľký pozor. Že by nám mohol ublížiť.“

Streľbu oznámil stážista Anthony Messenger, ktorý napísal na twitteri: „Aktívny strelec. Prosím, pomôžte nám!“ Policajti dorazili na miesto po minúte a strelca, ktorý mal pri sebe výbušné granáty a pušku, spacifikovali. Okamžite ho vzali do väzby, kde mu však nemohli vziať odtlačky, pretože si zámerne poškodil brušká prstov. Jarrod nateraz zostáva v cele, no odmieta spolupracovať. Podľa polície chvíľku potrvá, kým sa zistí, čo sa stalo a prečo sa to stalo.

Z budovy evakuovali 180 ľudí, ktorí opisovali svoje pocity nasledovne: „Sedela som za stolom, keď som zrazu počula streľbu. Schovala som sa a strašne nahlas som dýchala napriek tomu, že som sa snažila byť potichu. Nešlo to,“ povedala pre CNN jedna z redaktoriek.

Informácie o útoku