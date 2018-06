Po radikálnom zásahu sa zmenila na nepoznanie: Celine, čo si to so sebou porobila?

Človek by ju ani nespoznal! Svetová speváčka, ktorej hlas sa spája s obľúbeným filmom Titanic, zmenila svoj imidž.

Celine Dion, ktorá nedávno oslávila 50 rokov, pred pár dňami zavesila na sociálnu sieť fotografiu, na ktorej by ju spoznal málokto. Za všetko môže jej nový účes, respektíve ofina, ktorá jej zakrýva celé čelo. Na fotografii pózuje v hotelovej izbe, oblečená je v štýlových šatách od JW Anderson a na nohách má obuté nádherné lodičky od Laurenta. V rukách nechýba kabelka Hermes, ktorá celému outfitu dodáva nádych luxusu.

Fotka bola zachytená počas prvých dní jej turné s názvom "My Heart Will Go On", ktoré bude prebiehať v štátoch Ázie. "Dnes v noci to príde! Tokio, si pripravené?" cituje speváčkine slová, ktoré napísala pod fotografiu, portál Etonline.

Hneď na druhý deň zdieľala ďalšiu fotografiu, tentokrát v mini šatách, priamo z vystúpenia v Tokiu. "Tokio, ďakujem za horúce privítanie a za skvelé publikum!" napísala Celine. O niekoľko hodín neskôr na Instagrame pribudla nová speváčkina fotografia, na ktorej pózuje so svetoznámym cirkusom Cirque du Soleil.

Throwback to one of our first days in Japan. Thank you for the amazing #Kurios time @cirquedusoleil ! - Team Céline . Souvenir d’une de nos premières journées au Japon. Merci pour ce fabuleux cabinet des curiosités #Kurios #cirquedusoleil ! – Team Céline . #CelineDionLive2018 Príspevok, ktorý zdieľa Céline Dion (@celinedion), 27 Jún 2018 o 3:08 PDT

Len prednedávnom Celine podstúpila operáciu ucha a už si opäť svoju energiu vybíja na pódiách. "Chvíľu trvalo, kým som spravila ďalšiu šou. Mala som menší zdravotný problém, avšak som neskutočne šťastná, že som späť," teší sa speváčka.