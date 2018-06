Poriadna kuriozita z Tatier: Uvidíte ten priechod pre chodcov, budete sa chytať za hlavu!

Zebra na ceste v Tatranskej Polianke je umiestnená vskutku netradične – o 10 metrov ďalej ako osvetlenie priechodu pre chodcov.

To totiž vybudovali už pre nový priechod. Robotníci však namiesto neho namaľovali pásy na starom priechode, ktorý navyše končí v strede križovatky.

Robotníci okomentovali bizarnú situáciu stručne. „Naše zadanie je obnoviť nátery na pôvodných priechodoch. My sme si ani nevšimli, že je tu vybudovaný nejaký nový priechod,“ povedali. To však nie je všetko, s čím sa chodci musia popasovať. Starý priechod totiž namaľovali len do polovice cesty. Končí tak v strede križovatky. „Chodíme tade už roky a tento priechod tu bol. Je pravda, že nie vždy bol úplne namaľovaný, ale bol na tomto mieste a viac nám vadilo, že končil v strede cesty. To len ukazuje, že autá v Tatrách majú výrazne prednosť pred turistami a chodcami,“ posťažovala sa Mária (62) z Pezinka, ktorá Tatranskú Polianku navštívila s dcérou.

Výstavbu nového priechodu riešilo mesto. To, že napokon bola namiesto novej premaľovaná stará zebra, ich zaskočilo. „Niekoľko týždňov sme urgovali Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja, aby obnovil náter na priechodoch pre chodcov na Ceste slobody. To, že ich už obnovili, som nevedel a ako to urobili, tiež netuším," vysvetlil prednosta Mestského úradu Vysokých Tatier Eugen Knotek.

„O novom priechode sme nevedeli, zrejme ešte nie je skolaudovaný, lebo na kolaudáciu by sme boli prizvaní. Škoda však, že nám niekto nezavolal a jednoducho nepovedal: V tej Polianke urobte náter vedľa, lebo sme tam vybudovali nový osvetlený priechod,“ povedal riaditeľ Správy a údržby ciest PSK pre oblasť Poprad, Marián Barila.