Lanária migrantov, aby zastavili úbytok obyvateľstva: V tomto štáte potrebujú utečencov ako soľ!

Portugalsko má záujem o imigrantov, aby zastavilo úbytok obyvateľstva. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, ktorá upozornila, že Portugalsko sa v pohľade na migráciu líši od väčšiny európskych štátov, ktoré si želajú príliv utečencov obmedziť.

Tento týždeň bolo Portugalsko medzi prvými štátmi, ktoré oznámili, že prijmú časť utečencov z paluby lode humanitárnej organizácie Lifeline, ktorú pôvodne odmietli prijať prístavy v Taliansku a ktorej v stredu povolila zakotviť Malta.

Portugalský premiér António Costa v máji vyhlásil, že Portugalsko "potrebuje viac imigrantov a nebude tolerovať xenofóbnu debatu". K summitu Európskej únie, ktorý v piatok skončil v Bruseli, oznámil, že to bol "ťažký summit a že zhoda vyjadrená v dohode nezastiera hlboké rozdelenie, ktoré ohrozuje Európsku úniu".

Costa je synom spisovateľa indického pôvodu Orlanda da Costu a z demografickej otázky urobil jeden z hlavných bodov svojej politiky. Portugalsko by podľa jednej štúdie potrebovalo každoročne 75 000 nových občanov, aby si udržalo stabilnú úroveň aktívnej populácie, ktorá teraz tvorí len polovicu z 10,4 milióna občanov krajiny. Vo štvrtok vláda prijala niekoľko rozhodnutí, ktoré majú zjednodušiť vybavovanie víz študentom alebo podnikateľom, ktorí chcú v krajine založiť firmy. Za tri krízové ​​roky, ktoré nasledovali po finančnej kríze z roku 2011, z Portugalska odišlo 300 000 obyvateľov za lepšími podmienkami inde. Bolo medzi nimi veľa mladých vzdelaných ľudí. Štatistický úrad konštatoval, že až vlani prvýkrát po šiestich rokoch sa pomer prichádzajúcich a odchádzajúcich vyrovnal.

Úrady vlani vydali 61 400 nových povolení na pobyt, čo bol ročný nárast o 31 percent. Počet cudzincov žijúcich v krajine sa zvýšil o šesť percent na 422 000. V rámci únijného programu prijímania utečencov, ktorí sa dostali do Európy medzi rokmi 2015 až 2018, Portugalsko prijalo 1 552 utečencov, z ktorých ale v krajine zostala len polovica. Ostatní odišli do európskych štátov ponúkajúcich lepšie ekonomické podmienky, hlavne do Nemecka a Británie.