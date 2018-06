Priznanie manžela speváčky Tiny, ktorá zápasí s vážnou diagnózou: Bál som sa, že zomrie!

Mal obrovský strach! Reper Separ (31) prvýkrát prehovoril o tom, čo prežíval, keď manželka Tina (34) bojovala s vážnou chorobou.

V rozhovore pre aktuality.sk prezradil aj to, prečo sa jeho partnerka stiahla zo šoubiznisu. Hudobník prehovoril aj o iných chúlostivých témach, a to o užívaní tvrdých drog či svojich tučných zárobkoch.

Choroba speváčky Tiny poriadne zamávala aj jej manželom, reperom Separom. „Vyzeralo to, že môže zomrieť. To bol taký šok, že sme sa obaja začali venovať aj duchovným veciam,“ prezradil hudobník pre aktuality.sk. Jeho milovaná, s ktorou vychováva dve deti, pre zdravotné problémy dala zbohom šoubiznisu. „Tlaky v rámci projektov, na ktorých pracovala, boli naozaj extrémne. Našťastie to dobre dopadlo, ale myšlienka, že by som tu zostal s deťmi sám, úplne zmenila môj pohľad na život,“ spomína na ťažké obdobie Separ.

V otvorenom a šokujúco úprimnom rozhovore prezradil aj to, že áčkový reper na Slovensku zarobí niekoľko stotisíc eur ročne. Predaj módnej kolekcie mu ročne vyniesol 160 000 eur. Za vystúpenia sa mu niekedy mesačne podarí zinkasovať aj 36 000 eur. Priznal sa tiež, že vyskúšal tvrdé drogy, ktoré podľa jeho slov užívajú aj niektorí politici.