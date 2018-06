Veľký tenisový spor pred Wimbledonom: Doplatila naň Cibulková!

Ženský tenisový okruh diskutuje o kauze nasadzovania vracajúcich sa mamičiek, ktorého obeťou sa na tohtoročnom Wimbledone stala Slovenka Dominika Cibulková (29).

Organizátori totiž dali prednosť bývalej šampiónke Serene Williamsovej (36), ktorá je v rebríčku WTA až na 183. mieste, ale pridelili jej pozíciu 25. nasadenej hráčky. Za neprávosť to označili mnohé tenistky, no Slovenky sa zastala len Bieloruska Viktoria Azarenková (28), ktorá sa tiež vracia ako mamička. „Môj návrat po materstve nik neriešil. Tiež som v rebríčku klesla o desiatky miest a vlastne stále bojujem o to, aby som sa vrátila tam, kde som bola,“ povedala Bieloruska, ktorá si po narodení syna Lea prežila svoje aj s otcom dieťaťa, s ktorým sa rozišla a ktorý jej bránil chodiť so synom po turnajoch.

Jeden nie, druhý áno

Ako je známe, Dominika Cibulková nefiguruje medzi nasadenými hráčkami v „pavúku“ dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone (2. - 15. júla). Z nasadenej tridsaťdvojky ju vytlačila Serena Williamsová, ktorú uprednostnili organizátori z All England Clubu na rozdiel napríklad od organizátorov Roland Garros, ktorí ju nezaradili medzi 32 nasadených. „Myslím si, že to je nespravodlivé. Svoju pozíciu som si vybojovala a mala by som byť teda medzi nasadenými hráčkami,“ tvrdí Dominika.

Jediná mama?

Grandslamové turnaje sa zvyčajne riadia pri nasadzovaní rebríčkom WTA, no Wimbledon tento rok siahol po výnimke, ktorú pravidlá nevylučujú kvôli legende ženského tenisu Serene Williamsovej, ktorá sa vracia na súťažné kurty po materskej pauze (1. septembra 2017 sa stala mamou dcérky Alexis Olympie), na etapy. Štyri mesiace po pôrode to skúsila na exhibícii, ale prehrala, potom hrala opäť až v marci v Indian Wells, ale prehrala so staršou sestrou Venus. Zasa sa odmlčala a ohlásila sa až na Roland Garros, kde nebola medzi nasadenými, no nenastúpila na osemfinále proti Šarapovovej pre zranenie prsného svalu. Serena, víťazka 23 grandslamových turnajov, od Roland Garros začala bojovať o to, aby hráčky vracajúce sa do diania po materských povinnostiach mali možnosť vy­užívať tzv. chránený ranking. Proti tomu bezpochyby nik neprotestuje, len sa zdá, akoby Američanka bola jedinou a prvou tenisovou mamičkou na okruhu, ktorá sa snaží o návrat na pozície... Jej predchodkyne na okruhu, o. i. Clijsterová, Azarenková atď., si všetko vybojovali samy!

Neľahký žreb pre slovenské farby

Veľa šťastia slovenské farby v piatkovom žrebe grandslamového Wimbledonu veru nemali. Ani minuloročná semifinalistka Magdaléna Rybáriková, ktorej žreb nadelil nepríjemnú Rumunku Soranu Cirsteovú. Slovenský fanúšik sa môže tešiť na to, že ak Lukáš Lacko postúpi, čaká ho hneď v ďalšom kole Roger Federer. Nik totiž nepredpokladá, že by Švajčiar neprešiel cez Srba Lajoviča.

Ženy:

Magdaléna Rybáriková (19.) - Cirsteová (Rum.), vzáj. bilancia: 1:1

Dominika Cibulková - Cornetová (Fr.), 7:3

Anna Karolína Schmiedlová - Mladenovicová (Fr.), 1:0

Viktória Kužmová - Petersonová (Švéd.), 0:0

Muži:

Norbert Gombos - Anderson (JAR), 0:0

Lukáš Lacko - Bonzi (Fr.), 0:0