Jeden favorit musí skončiť: Nech rozhodnú penalty, praje si bývalý reprezentant!

Jeden z majstrov sveta dnes v Rusku skončí!





Osemfinálovú fázu otvorí šláger zatiaľ profesorsky hrajúcich Francúzov proti trápiacej sa Argentíne. Bývalý skvelý reprezentant Ľubomír Moravčík (53) odohral vo francúzskej Ligue 1 osem rokov. Aj laik by z voleja hádal, komu bude fandiť.

Nie je to celkom tak. „Palce držím Francúzsku, keďže som tam hrával. No som zároveň aj fanúšikom Messiho. Takže nech sa rozhodne v rozstrele zo značky pokutových kopov. Nech postúpi ten, kto ukáže pevnejšie nervy. Francúzi majú lepšie mužstvo. Argentína je pre mňa veľkým sklamaním. Napriek tomu rátam s remízou v riadnom hracom čase,“ prezradil nitriansky rodák.

Európsky zástupca hrá podľa neho na 50 percent možností, juhoamerický o 20 menej. „Argentíne veľmi neverím. Má v kádri veľa zvučných mien, no bez veľkej kvality. Mascherano už nie je to, čo v Barcelone, Di Maria len spomína na úspešné časy v Reale Madrid. Agüero viac sedí na lavičke, ako hrá. Jediný, na koho sa môžu spoliehať, je Messi. Ak zaberie, Francúzi sa dostanú do problémov. Musí mať však svoj deň.“

Francúzi neinkasovali na MS gól od juhoamerického súpera posledných sedem zápasov. Naposledy skóroval proti Les Blues Brazílčan Careca na šampionáte 1986 v Mexiku. „Pôsobia na mňa dosť chladnokrvne. Pripomínajú mi Nemcov. Hrajú strojovo, bez nápadov. Ich najlepší hráč Griezmann je ďaleko od svojej top formy. Môže sa však stať, že práve v tomto zápase strelecky exploduje,“ prognózuje Moravčík.

Ako tvrdí, majstrovstvá sa začínajú až dnes. „Doteraz to bola iba hračička. Nevideli sme otvorené zápasy. Viac sa kalkulovalo, čo od osemfinále nemá zmysel. Argentínčania postúpili v hodine dvanástej. To ich môže, ale aj nemusí naštartovať. Videli sme, ako dopadli Nemci. Dôležité bude, či sa Messimu vydarí jedna-dve akcie, z ktorých rozhodne. Zatiaľ mu to nevyšlo.“