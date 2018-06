Superstárista Adamec si vzal tehotnú Miriam po pár mesiacoch randenia: Krach manželstva?!

Idú od seba?! Spevák Lukáš Adamec (31) je už takmer päť rokov ženatý, keď si po pár mesiacoch randenia zobral tehotnú priateľku Miriam, s ktorou už má syna Tea (4) a dcérku Leu (1,5).

Rodinka sa pred dvoma rokmi presťahovala do domu neďaleko Bratislavy a zdalo sa, že hudobník prežíva najšťastnejšie obdobie v živote. Podľa informácií Nového Času to však v domácnosti muzikanta poriadne škrípe. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že sa dvojica rozišla. Schyľuje sa k ďalšiemu šoubizovému rozvodu?

Adamec s priateľkou Miriam si povedali svoje áno v októbri 2013, keď sa po troch mesiacoch vzťahu Lukáš dozvedel, že bude otcom. K synovi Teovi onedlho pribudla aj dcérka Lea a rodinka sa pre prácu speváka presťahovala z východu do Bratislavy. Adamec poriadne našliapol svoju kariéru po tom, čo v roku 2011 vyhral spevácku súťaž SuperStar. Zahviezdil aj v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome a účinkoval v muzikáli Jesus Christ Superstar.

Úspechy v práci a neustále povinnosti mimo domu a rodiny, zdá sa, sa však výrazne podpísali na Lukášovom súkromí. Aj keď rodinka len nedávno strávila spoločnú dovolenku v Tatrách, podľa našich informácií má ich manželstvo prechádzať veľkými problémami a manželia si mali dať dokonca zbohom. Keď sme sa na to Adamca spýtali, do reči mu veľmi nebolo, no priznal, že s manželkou prechádzajú krízou. „V ktorom vzťahu nie sú problémy? Nechcem sa k tomu však vyjadrovať,“ odbil nás nahnevane superstárista.

Pred pár týždňami sa dokonca objavil v markizáckej relácii Teleráno, kde o manželke rozprával veľmi rozpačito a celkovo pôsobil veľmi nervóznym dojmom. V tom období sa dal na cvičenie, kde sa, ako priznal, snažil odbúrať stres a smútok. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na jeho polovičku, no tá na ne do uzávierky nereagovala.

Emócie na sieti

Prvé indície o nezhodách u Adamcovcov pár odhalil na sociálnej sieti, keď obaja zverejnili fotografie, ku ktorým pridali veľavravné komentáre. Predovšetkým Lukášova manželka Miriam, ktorá k fotke z výletu v našich veľhorách pripísala slová plné bolesti. „Šťastie je tak dočasné, tak rýchlo zvrátiteľné... Každý deň je iný, jedinečný s novými výzvami a možnosťami. Jeden deň sa srdce teší, na druhý deň je roztrieštené na milión častí. To, čo sa zdalo na prvý pohľad dokonalé, sa rozsypalo ako domček z karát,“ napísala Miriam.

K smutnému vyznaniu potom nezabudla pripojiť aj heslá ako „koniec“ a „srdce na milión kúskov“. Nešťastné obdobie poodkryl aj samotný Lukáš, ktorý sa snaží zbaviť starostí v posilňovni. „Som rád, že som sa dal na cvičenie. Vybiť stres, zahnať únavu, lenivosť a smútok,“ uzavrel.