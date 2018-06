Primátor chce zachrániť hokej v meste: Jednu vec nedopustím!

O voľbe nového vedenia hokejového klubu MsHK Žilina a financiách pre klub budú poslanci žilinského mestského zastupiteľstva (MsZ) rozhodovať na pondelkovom (2. júla) mimoriadnom zasadnutí.

Schválením predložených materiálov môžu urobiť ďalší krok k získaniu tipsportligovej licencie pre sezónu 2018/2019. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal primátor Žiliny Igor Choma.

Poslanci môžu podľa neho schválením zmeny rozpočtu vyčleniť pre hokejový klub 210.000 eur. "Druhým bodom programu je schválenie nových orgánov spoločnosti - predstavenstva aj dozornej rady. Predstavenstvo musí mať mandát rokovať, aby vedelo rýchlo ustanoviť generálneho manažéra či športového manažéra klubu. Ak od zastupiteľstva mandát dostane, tak bude okamžite konať," povedal Choma.

Doplnil, že po odstúpení doterajšieho vedenia MsHK Žilina sa spojil so šéfom Pro-Hokeja Richardom Lintnerom a požiadal ho o predĺženie termínu na získanie tipsportligovej licencie o jeden týždeň. "Poslal som žiadosť a dostal som spätnú informáciu, že termín sa o týždeň predlžuje. Takže predpokladám, že máme čas do 7. júla vysporiadať všetko potrebné na to, aby sme mohli dostať licenciu na túto sezónu," uviedol žilinský primátor.

"Vedenie mesta má skutočný záujem, aby extraligový hokej v Žiline aj naďalej pokračoval. Urobí všetko pre stabilizovanie situácie, ktorá je naozaj vážna. No chcem verejne deklarovať, že určite nechceme dopustiť, aby niekto žilinský hokej 'zarezal'," zdôraznil Choma.