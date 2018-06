Národná diaľničná spoločnosť zavádza novinku: Poznajú ju už motoristi z Česka aj Rakúska

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zavádza od začiatku júla do premávky nový bezpečnostný prvok - mobilné výstražné prahy.

Mali by zvýšiť bezpečnosť premávky a ochrániť zamestnancov NDS pri práci. Umiestňovať sa totiž budú všade, kde bude prichádzať k obmedzeniam v doprave. Mali by upozorniť na blížiacu sa prekážku a mali by tak chrániť predovšetkým obslužný personál a majetok, teda dopravné prostriedky a ďalšiu infraštruktúru NDS.

"Riziko stretov so zamestnancami a technikou je pri dnešnej intenzite dopravy na diaľniciach stále vysoké. Štandardné bezpečnostné prvky, ktoré vodiči vnímajú len zrakom, motoristi občas prehliadnu," opísal prevádzkový riaditeľ NDS Branislav Sidor.

Ročne zaznamená NDS podľa jeho slov niekoľko dopravných nehôd, kedy ani výstražné znamenia nezabránia zrážke s technikou. "NDS preto zavedie do systému ochranných prvkov priečne bezpečnostné prahy, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť motoristov, zamestnancov NDS a znížiť ohrozenie ich zdravia," vysvetlil Sidor.

Výstražné prahy majú dĺžku dva metre, hrúbku 2,5 centimetra a majú žltú reflexnú farbu. Uložiť sa môžu kdekoľvek na vozovku a po mimoriadnej udalosti sa zasa odstránia. Ich účinok je podľa NDS podobný spomaľovaciemu prahu, resp. retardéru. "Povinne sa mobilné výstražné prahy používajú napríklad v Holandsku, vodiči sa s nimi môžu stretnúť aj v Rakúsku, Nemecku, Česku či Švajčiarsku," doplnila hovorkyňa NDS Michaela Michalová.