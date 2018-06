Bezočivý Slovák jazdil po strede cesty, ostatní sa mu vyhýbali: Až keď uvidíte TEN detail, vybuchnete od zlosti!

Takíto ľudia by vodičák nemali vidieť ani z diaľky. Totálna nezodpovednosť a arogantnosť šoféra mohla spôsobiť obrovské nešťastie.

Pri videu z cesty medzi Dunajskou Stredou a Šamorínom stratíte slová. Ako môže mať tento muž vodičák? No je to tak a najhoršie je, že svojou jazdou môže rovnako ohrozovať nevinných vodičov aj naďalej. "Videl, že v protismere sú autá, no ani to mu nebránilo, aby vošiel do protismeru a začal predbiehať," napísal čitateľ Stanislav, ktorý incident zachytil na prednú kameru v aute.

"Si myslí, že keď má tuarega, že prežije čelnú zrážku? A čo my ostatní? Naše životy ho nezaujímajú?" Rozčúlil sa Stano. 100 voltov do vás vojde už len pri prezretí videa, no keď si všimnete detail na fotke, totálne vybuchnete. Trapko so zlatými hodinkami na rukách a silným autom si zrejme na ceste potreboval dokazovať svoje ego. Pri tom, ako šiel cez stredovú čiaru a autá v protismere sa mu museli vyhýbať mal totiž ešte na drzovku vyložený lakeť na okne!