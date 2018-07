Dušan Pašek ml. o tajomnej smrti svojho otca († 37): Urobil chybu, ktorá ho stála život

Dušana Pašeka ml. po jeho hokejovej kariére preslávil najmä vzťah s markizáckou moderátorkou Miriam Kalisovou. Párik sa však po necelom roku nečakane rozišiel.

Prečo ich vzťah krachol, je tajomstvom. Ale Pašek zjavne nepovažuje celú vec za definitívne ukončenú...

Meno Dušan Pašek je neodmysliteľne späté s hokejom. Či sa to už týkalo vášho otca alebo vás. Aká bola vaša cesta k hokejovej sláve?

Po prvý raz som stál na korčuliach ako trojročný. Tým, že otec bol hokejista, tak aj mňa k tomu viedol a ja som to chcel tiež. Odmalička som hokeju všetko podriaďoval.

Váš otec († 37) bol nielen hokejová hviezda, ale aj vysoký hokejový funkcionár. Je to už 20 rokov, čo podľa oficiálnej verzie spáchal samovraždu. Pamätáte si na ten deň, keď ste sa to dozvedeli?

Bol som doma, keď mama došla s plačom. Zavolala si nás so sestrou Saškou (29) a povedala, čo sa stalo. Bol to najhorší okamih môjho života a doteraz si každý deň na otca spomeniem. Vzhliadal som k nemu a bola to pre mňa silná rana. Istota, ktorú som mal, bola preč.

O smrti vášho otca dodnes kolujú rôzne pochybnosti. Ako vnímate tie udalosti, čo sa stali, teraz ako dospelý muž?

Otec pravdepodobne urobil chybu, ktorá ho stála život, ale samovražda určite nebola jeho rozhodnutím.

Viete, aká to bola chyba? Hovorilo sa o dlžobách, o hazarde...

Myslím si, že sa zaplietol do veľmi vysokých kruhov, do veľmi vysokej hry, odkiaľ už nebolo úniku.