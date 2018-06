Hľadanie stratených deti v Thajsku pokračuje, šance ale klesajú: Hladina vody naďalej stúpa

Záchranné tímy na severe Thajska pokračujú v pátraní po 12 chlapcoch vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročnom futbalovom trénerovi, ktorí sú nezvestní od soboty, kedy ich v jaskynnom komplexe odrezali povodne.

Policajti zároveň začali šachtou vyhĺbenou v jednom zo skalných komínov v úbočí hory zhadzovať do jaskyne balíčky na prežitie s jedlom, vodou a baterkami. Netušia ale, či ich nezvestní majú šancu nájsť.

Príbuzných čakajúcich pred jaskyňou navštívil thajský premiér Prajutch Čan-Oca, ktorý ich uistil, že vláda urobí maximum, aby ich blízkych zachránila. Záchranné úsilie medzinárodného tímu potápačov, vojakov a expertov marí neustále pribúdajúca voda z monzúnových dažďov. Napriek odčerpávaniu hladina v jaskyni ďalej stúpa. Potápači v noci napriek tomu podnikli ďalší nebezpečný ponor a niekoľko hodín sa pod hladinou snažili dostať do miest, kam sa mohla skupina detí uchýliť.

Jaskynný komplex je dlhý zhruba desať kilometrov a. Po takmer šiestich dňoch v jaskyni, kde zrejme nemajú žiadne jedlo, však šance na prežitie klesajú.

Pred vstupom do hlavnej siene jaskynného komplexu Tchao Luang je varovanie, že pri dažďoch hrozí zaplavenie. Návštevníci sa zvyčajne môžu vydať len prvých 800 metrov do jaskyne, ktorá sa v ďalších častiach mení v spletité bludisko. Muž, ktorý sa spolu so štyrmi priateľmi v jaskyni stratil v roku 2002, spomína na labyrint chodieb, odkiaľ sa dostal von "len zázrakom".