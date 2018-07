Mladá žena má nevšedný život: Kým jej rovesníčky po tom túžia, ona také veci odmieta

Nezvyčajný život! Mladá žena z Nového Zélandu prekvapila svojím tvrdením. Máloktorá žena v jej veku sa správa práve takto.

Rosie má 32 rokov, no na rozdiel od rovesníčok vedie život absolútne bez sexu. Sama však odmieta o sebe tvrdiť, že je asexuálna. „Podľa môjho názoru je asexualita úplná absencia akéhokoľvek záujmu o sex a to u mňa nie je,“ cituje The Sun mladú ženu.

Novozélanďanka priznáva, že máva sexuálne fantázie, no pohlavný styk odmieta. „Ocením, ak niekto dobre vyzerá, ale to tak všetko. Je to nezvyčajné, atypické a preto mi to trvalo tak dlho, kým som to určila. Nie som bez sexuálneho záujmu, ale je to iba v mojej hlave, určite nie fyzické, s inou ľudskou bytosťou,“ vysvetľuje Rosie.

Napriek tomu však Rosie stále dúfa v romantický vzťah. Žena však odmieta, že by si s potenciálnym partnerom prejavovali lásku fyzicky. „Som beznádejná romantička. Mám rada fantáziu a romantické myšlienky, ale pokiaľ ide o vzťah, je to niečo, čo som vylúčila z mojej hlavy,“ vyhlásila Novozélanďanka.