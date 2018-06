Belgický futbalista je na smiech celému svetu: Jeho trapas si budete pozerať dookola

Taká oslava gólu sa len tak nevidí. Belgický futbalový reprezentant Michy Batshuayi na ňu určite dlho nezabudne. Od štvrtkového večera totiž zabáva fanúšikov po celom svete.

Mal radosť, keď jeho spoluhráč Adnan Januzaj krásnou strelou poslal Belgičanov v zápase skupiny H majstrovstiev sveta proti Anglicku do vedenia. Batshuayi chcel potom tiež napáliť loptu do siete, ibaže z bezprostrednej blízkosti trafil iba žrď a od nej sa mu lopta odrazila do hlavy a potom do siete.

Jeho kiks sa stal okamžite na internete hitom. "Vedel som, že budem v prd*** už vo chvíli, keď ma to napadlo. Prečo som taký blbý," napísal Batshuayi na sociálnu sieť.