Julia Roberts si v 50-ke založila Instagram: K svojej historicky prvej fotke napísala iba jedno slovo

Svetoznáma herečka Julia Roberts (50), ktorá sa považuje za jednu z najkrajších žien sveta, si konečne založila Instagram a rovno na ňom uverejnila svoju prvú fotografiu.

Julia je konečne na Instagrame! Oscarová herečka, ktorá nedávno oslávila 50-ku, zdieľala svoju prvú fotografiu pomocou sociálnej siete. Oblečená len v čiernom tričku s nápisom "love", teda láska, ukázala na nej svoj ikonický úsmev a sexi nohy.

Hello☀️

Pod fotografiu napísala obyčajný pozdrav "Hello", ku ktorému priložila emotikon slniečka. O niekoľko hodín neskôr pribudla hneď druhá fotka, na slová dokonca úspornejšia. Julia sa na Instagrame objavila už nespočetne veľa ráz, avšak až teraz to bolo prostredníctvom jej vlastného, novovytvoreného profilu. Doteraz to boli väčšinou fotografie, na ktorých pózovala s inými celebritami.

V roku 2013 herečka povedala, že sociálne siete sú podľa nej síce atraktívne, avšak falošné a lepkavé. "Sociálne siete sú ako mäkké cukríky. Nemôžete im odolať, avšak potom ste celý ulepený," cituje portál People. Podľa nej je na sociálnych sieťach zlé to, že neukazujú skutočnosť, pričom Julia má rada realitu a staromódne spôsoby.