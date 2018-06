Oddychuj, foť, hodnoť a vyhraj rodinný pobyt: Hľadáme dovolenkových inšpektorov!

Dovolenkári, pozor! Váš obľúbený denník opäť spúšťa veľkú dovolenkovú inšpekciu a hľadá kontrolórov, ktorí sa neboja na svoju letnú destináciu pozrieť prísnym okom a zhodnotiť jej klady aj nedostatky.

Chcete sa stať dovolenkovým inšpektorom? Presný termín, lokalitu, kde budete oddychovať, vaše celé meno a telefónne číslo napíšte na tip@novycas.sk. Do predmetu správy uveďte heslo Dovolenkový inšpektor.

Jedinečnú príležitosť stať sa dovolenkovým inšpektorom má každý z vás. Stačí sa prihlásiť a už toto leto sa budete podieľať na tvorbe najčítanejšieho denníka. A to nie je všetko. Jeden z vás získa skvelý rodinný pobyt vo Vysokých Tatrách.

Byť dovolenkovým inšpektorom sa oplatí. Jeden z vás získa rodinný pobyt na 4 noci s polpenziou v nádhernom prostredí Vysokých Tatier v najmodernejšom wellness hoteli Horizont Resort ****. Majte teda pozorné oko inšpektora a objektívne zhodnoťte klady aj zápory dovolenkovej destinácie a na štyri dni si celá vaša rodina môže ísť spoločne oddýchnuť.

Je to jednoduché. Na to, aby ste sa stali dovolenkovým inšpektorom Nového Času, stačí, aby ste mali naplánovanú vašu letnú destináciu na Slovensku alebo v zahraničí. Presný termín, lokalitu, kde budete oddychovať, vaše celé meno a telefónne číslo napíšte na tip@novycas.sk. Do predmetu správy uveďte heslo Dovolenkový inšpektor. Zo všetkých prihlásených záujemcov vyberieme tých, ktorí už toto leto budú dovolenkovým inšpektorom najčítanejšieho denníka. Každý dostane od Nového Času letné oblečenie inšpektora a presné inštrukcie, ako inšpekciu urobiť.

Každá inšpekcia bude uverejnená v Novom Čase alebo na jeho webovom portáli Čas.sk. Neváhajte teda, prihláste sa nám. Pomôžete tak aj ostatným čitateľom pri výbere tej vlastnej dovolenkovej destinácie a vaše hodnotenie môže byť prínosom pre všetkých. Ide totiž o akúsi kontrolu služieb zo strany cestujúcich. Je to propagácia letovísk, no v prípade negatívnych skúseností majú poskytovatelia služieb možnosť nápravy smerom k našim cestovkám, ktoré si u nich objednávajú zájazdy.

Malorka

Najlepšou inšpektorkou Nového Času sa naposledy stala Romana Matejíková (27). Jej dovolenková inšpekcia z Malorky zaznamenala najväčší ohlas a ona získala exkluzívny pobyt v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. „Dovolenková inšpekcia bola veľmi dobrá vec. Pozorne som si všímala všetko dôležité,“ povedala po víťazstve.

Inšpektori, hláste sa!

Chystáte sa na zahraničnú dovolenku k moru či niekam do exotiky? Alebo tento rok uprednostníte oddych niekde na Slovensku. Dajte nám o sebe vedieť a podeľte sa s nami o vašu skúsenosť. Hľadáme práve vás! Stačí, ak sa ozvete na tip@novycas.sk, do predmetu správy vpíšte heslo Dovolenkový inšpektor.

Získajte exkluzívny rodinný pobyt

