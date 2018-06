Zvláštna dohra potýčky v bare: Pre prsia čašníčky sa strhla bitka, jej ochrancu posadili za mreže!

Krvavý incident v jednom z topoľčianskych barov má zvláštnu dohru. Okrem agresívneho Juraja (32), ktorého obvinili z výtržníctva, sú v cele aj ďalší traja ľudia, ktorí čašníčku Nikolu (28) pred ním bránili.

S obvinením na krku a za mrežami skončil aj otec dvoch detí Lukáš (32), ktorý dostal sedem bodných rán. Nahnevaný Juraj totiž na neho a ďalších dvoch mužov podal trestné oznámenie a sudca ich posadil do väzby.

Ku krvavej dráme došlo pred vyše týždňom v jednom z barov v Topoľčanoch. Juraj (32) si podľa svedkov prišiel vybavovať účty s čašníčkou Nikolou (28). „On sem prišiel a pýtal si odo mňa peniaze, ktoré mu dlhujem, hoci sme boli riadne dohodnutí na splátkach. Bolo tu veľa ľudí, mala som robotu, tak som mu hovorila, že ja mu to naraz neviem dať, však sme sa dohodli. Ale bol agresívny,“ opísala udalosti čašníčka Nikola (28). Juraj si však podľa nej nedal povedať.

Fámy poprela

Muža sa snažila upokojiť aj prevádzkarka Denisa (34), vyhadzovači i ostatní hostia. „Sľúbil, že pôjde už domov a dá pokoj. No nestalo sa tak,“ potvrdzuje Denisa. Agresivita Juraja sa podľa Nikoly stále stupňovala. „Potom začal na mňa kričať: ‚Ty su*a, zabijem ťa.‘ Hrozne som sa bála. Vtedy sa už postavil oproti nemu Marek, aby mu v tom zabránil. Juro totiž vytiahol dýku,“ opísala čašníčka. „Zaháňal sa tou dýkou dookola, Markovi hneď dorezal ruky, to ale priskočil na pomoc jeho brat Lukáš a vyhadzovači. Juraj je veľký a silný chlap. Zrazu len začal Lukáša bodať a ten klesol celý krvavý na zem,“ opisuje hrôzu Nikola s tým, že časť ľudí ratovala dobodaného Lukáša a ďalší sa snažili spacifikovať Juraja. „Jednému z vyhadzovačov sa podarilo zobrať mu dýku a položil ju na barový pult. Ďalší s ním zápasili, dokiaľ sa im ho nepodarilo udržať na zemi. Keby to neurobili, zabil by mňa a možno aj ďalších,“ dodala vystrašene.

Ochrancovia vo väzbe

Juraja po incidente posadili za mreže. „Muž bol vyšetrovateľom obvinený z trestných činov ublíženia na zdraví a výtržníctva. V prípade dokázania viny hrozí za tieto trestné činy trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov,“ potvrdila Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. Sudca už rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Paradoxne sa však vo väzbe ocitli aj všetci traja ochrancovia, medzi nimi aj dobodaný Lukáš, ktorý je momentálne vo väzenskej nemocnici v Trenčíne a navštíviť ho nemôže ani partnerka a deti. Podľa našich informácií sú obvinení z výtržníctva.