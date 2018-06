Mimoriadne inteligentnú Martinku okráda choroba o detstvo: Prečo ju zrádzajú nožičky a jazýček?

Hoci Martinka Dugasová (5) z Bratislavy vyzerá na prvý pohľad ako rovesníčky, predsa len je iná.

Trápi ju hypotónia - choroba, pre ktorú usmievavého anjelika neposlúchajú nožičky ani jazyk. Slová sa jej len ťažko derú z úst, a pre pády utrpela už niekoľko otrasov mozgu. Rodičia robia, čo môžu, no nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie drahých rehabilitácií, pričom práve vďaka nim by mohla približne za päť rokov dosiahnuť úroveň zdravých detí.

V petržalskom byte panuje úžasná atmosféra a pokoj. Kristína Dugasová, mamička malej Martinky, je mama na plný úväzok. Vyštudovaná lekárka musí zvládať okrem Martinky, ktorá si vyžaduje zvýšenú starostlivosť, aj dve dcérky a čoskoro sa narodí štvrtá. Niektorí rodičia by rezignovali, no Martinkini sa sna o veľkej rodine nevzdali. „Chceli sme veľkú rodinu od začiatku a nikdy sme nezatratili myšlienku ďalšieho dieťaťa. Zhodli sme sa, že problém, aký má Martinka nás neodradí,“ pousmiala sa Kristína.

Martinka bola do prvého roku ako každé malé bábo, len sa príliš nemala k chodeniu. Rodičia si najskôr mysleli, že je lenivá. Až vyšetrenia odhalili krutú diagnózu - hypotóniu. A pro­gnózy lekárov neveštili nič dobré. Podľa nich mala byť už Martinka napojená na ventiláciu, lenže výsledky rodičia dali preveriť aj do zahraničia, až sa dostali k doktorke z Litvy, ktorá sa špecializuje na detskú neurológiu. „Odporučila nám ešte vyšetrenie ortopéda a špeciálnu magnetickú rezonanciu na nervové dráhy,“ spomína Kristína.

Odmietanie v škôlkach

Martinka musí zvládať oveľa viac ako zdravé deti. Nosí topánky s plnou špičkou a pätou, denne cvičí, neustále trénuje chôdzu a chodí na logopédiu. Aj keď rozumie všetkému, má problém s vyslovovaním. „Tým, že nevedela niečo vyjadriť, dostala sa do stresu a plakala,“ konštatuje mama Kristína. Napriek postihnutiu je v škôlke so zdravými deťmi, ktorá je logopedickým centrom.

Martinka je pritom nadpriemerne inteligentná, ale štátne škôlky ju odmietli zobrať a odôvodnili to nedostatkom miesta. Rodičia sú však presvedčení, že ich dievčatko potrebuje podnety zdravých detí, pretože jedine to ho ťahá vpred. Chodí aj do súkromnej umeleckej školy na výtvarnú a na tanečnú. Veľmi jej pomáha aj hipoterapia a minulý rok dokonca vyhrala cenu.

„Martinka je šťastná vždy, keď sa jej niečo podarí. Keďže chcela lyžovať, tak podmienkou bolo, aby začala chodiť a Ježiško jej priniesol lyže. Keď sa naučila skákať, tak skákala po celom byte, lenže občas spadla a spôsobila si niekoľko otrasov mozgu,“ povedala Kristína.

Peniaze na liečbu

Jeden z najhorších momentov, ktorý zažili, bol pobyt v Kováčovej, kde Martinka videla iné deti na invalidnom vozíku. Mala len 3,5 roka a pochopila, že nevie chodiť. Vtedy bola ešte stále v golfovom kočíku a povedala slová, ktoré by nechcela počuť žiadna matka: „Mami, kúp mi invalidný vozík.“ Rodičov to neodradilo a kontaktovali neurorehabilitačné centrum, kam mohla čoskoro nastúpiť. Počas prvého pobytu robila pokroky, a tak vedeli, že sa vydali správnou cestou. Problémom však boli financie. Dugasovci vedia, že tam Martinku musia opäť dostať. V prvom roku sa podarilo vyzbierať aj s pomocou kolegov Martinkinho otca, ktorý je vedúci operátor tiesňovej linky, 2 % z daní.

Rodina sa snaží zohnať prostriedky aj predajom stolového kalendára, kde je okrem iných detí odfotená aj Martinka. Prognóza je taká, že ak bude tvrdo pracovať, v priebehu piatich rokov dosiahne úroveň zdravých detí, čo potvrdili aj zahraniční lekári.

Čo je to hypotónia?

Z neurologického hľadiska sa pod hypotóniou rozumie pokles svalového napätia pod normálnu úroveň. Hypotónia ako taká nie je ochorenie, ale prejavom iného možného ochorenia či oneskoreného vyzrievania mozgu. Rozpoznanie hypotónie obvykle nie je náročné, väčším problémom je určiť skutočnú príčinu, prečo sa objavila.