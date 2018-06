Elon Musk chce predbehnúť NASA: Takto budú vyzerať mestá na Marse!

Vizionár Elon Musk (47) chce predbehnúť NASA. Ľudí chce na Mars vyslať už v roku 2024. Prví návštevníci majú bývať v domoch z 3D tlačiarne.

Musk sa spojili s renomovanými architektmi Foster + Partners, ktorí majú na konte napríklad štadión vo Wembley. Tí navrhli budovy, ktoré by mali na Marse postaviť roboty ešte pred príchodom prvých ľudí. Využijú na to miestne marťanské horniny a recyklovateľné materiály. Vzájomne prepojené nafukovacie obytné kapsuly by mali byť umiestnené z bezpečnostných a poveternostných dôvodov v kráteroch vyhĺbených samonabíjacími strojmi.

Už v minulosti svetu ukázal nové rakety, ktoré majú na červenej planéte umiestniť energetické, ťažobné a život udržiavajúce systémy pre budúcu kolonizáciu. Na iniciatívu Elona Muska zareagovala aj NASA, ktorá podporuje každý krok vedúci k urýchleniu cesty na Mars.