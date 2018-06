Daru vytočilo Rytmusove vyznanie lásky Alagič: Štipľavý odkaz, ktorý raper nerozdýcha!

Raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) a moderátorka Jasmina Alagič (29) po trápnom zapieraní pred mesiacom priznali svoj vzťah.

Odvtedy denne zásobujú sociálne siete zamilovanými príspevkami, hoci obaja svorne tvrdia, že ich súkromie je ich súkromie. Najnovšie však Rytmus pridal srdcervúce vyznanie pre Jasminu, ktorým však poriadne znevážil jeho vzťah s ex Darou Rolins (45).

Napriek tomu, že speváčka o ich rozchode doteraz mlčala, Rytmusove slová ju zaboleli až tak, že sa rozhodla prehovoriť.

Rytmus len v marci oficiálne oznámil spoločne s Darou, že idú od seba, no už v máji si veselo hrkútal s Alagič. Hoci mal Nový Čas usvedčujúce fotky o ich vzťahu, obaja zatĺkali, ako sa len dalo. Po etude ako z romantického filmu vyšli s pravdou von. Do dnešného dňa takmer každý deň vidia ich fanúšikovia pusinky a zaľúbené gestá vo videách na sociálnych sieťach. Na tom by nebolo nič zlé, keby sa netvárili, že si svoje súkromie strážia a nestoja o medializáciu.

Rytmus je akoby vymenený a Jasmine splní, čo jej na očiach vidí. „Toto moje dievčatko fajnové dnes oslavuje 29 rôčkov. To, kedy a kde sme sa stretli prvýkrát a ako to začalo, si necháme pre seba. Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil, a behom minúty som cítil, že si...“ napísal na sociálnej sieti. Po prečítaní týchto slov mnohým zamrzol úsmev na perách. Raper akoby zabudol na sedem rokov strávených s Darou a pritom Jasminu pozná len veľmi krátko.

Pichlo ju pri srdci

Ako Dara Novému Času priznala, vzťah s Rytmusom ukončila ona. Je azda za jeho prehnaným „muckaním“ a vyznaniami na sociálnych sieťach ohrdnuté mužské ego? Dara bola po jeho slovách, keď znevážil dlhých sedem rokov, ktoré spolu prežili, poriadne sklamaná. „Nikdy som nepochybovala o tom, že sa človek môže v živote zamilovať hneď niekoľkokrát. Ani v prípade Patrika som nikdy neočakávala iný vývoj. A spôsob, akým svoju lásku prežíva, je, samozrejme, jeho vec. To, že som ho prestala milovať a rozišla sa s ním, predsa logicky nasvedčuje tomu, že na jeho lásku nežiarlim a z celého srdca mu jej prajem plnú náruč. Mňa nemrzí, že zas miluje. Mrzí ma len to, keď svoj nový vzťah prezentuje tak, ako keby všetky tie pravé emócie prežíval prvýkrát práve teraz,“ povedala otvorene Rolins.

Napriek tvrdej rane pod pás si Dara zachovala svoju tvár a Rytmusovi želá všetko dobré. „Po skoro siedmich rokoch spoločného života, všetkých slovách, pesničkách a vyznaniach v nich sa predsa nikto nemôže diviť, keď poviem, že mi to prišlo na chvíľu ľúto. To je celé. To však neznamená, že nebudem prvá, ktorá mu bude gratulovať, keď Jasminu požiada o ruku. Svadba a dieťa je predsa happy end, ktorý si zaslúži každý rozprávkový príbeh,“ dodala na záver.

Mužská ješitnosť

Danica Caisová, sexuologička

Ľudia prežívajú rozchody a nové lásky rôzne. Isteže, koho už len poteší, keď sa verejne niekto vyjadrí, že ho už nechce. Bežný človek, ktorému dá frajerka kopačky, sa s kamarátmi opije zo dvakrát a oni mu navrhnú, aby si našiel niekoho iného. Odmietnutý muž však môže v niektorých prípadoch dokazovať rôznym spôsobom svojej ex, že nie je jediná na svete. A že ju vlastne nemal ani tak veľmi rád a rýchlo sa vystrávil z toho rozchodu. Sú muži, ktorí si nechávajú pre seba zúfalstvá aj vyznania lásky. Sú však aj takí, ktorým pomôže, keď sa vyrozprávajú ostatným a prijímajú na sociálnych sieťach povzbudzovania.