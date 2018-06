Horor v rozpáranom vlaku z Košíc do Bratislavy má dohru, cestujúci zúria: Nedostali sme žiadne odškodné!

Hororová cesta! O šťastí v nešťastí môžu hovoriť cestujúci rýchlika Poľana, ktorý sa vo štvrtok hodinu po polnoci zrazil s posunujúcim rušňom.

Nešťastie sa stalo na stanici Plešivec (okr. Rožňava). Podľa cestujúceho Martina (44) pred nárazom dokonca museli meniť lokomotívu. Všetci meškali hodiny a odškodnenia sa podľa vlastných slov nedočkali. Presnú výšku škody zdemolovanej súpravy rýchlika zatiaľ železnice určiť nevedia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hovorkyňa Železníc SR Martina Pavlíková potvrdila, že k udalosti došlo vo štvrtok o 1.15 hod. pri odchode zo železničnej stanice Plešivec. „Bočne sa zrazil na výhybke rýchlik s posunujúcim rušňom. Pri nehode sa našťastie nikomu nič nestalo,“ uviedla s tým, že doprava na hlavnom ťahu do Košíc bola prerušená do 5.20 hod. „Príčiny zrážky sú predmetom vyšetrovania, ale podľa prvotných zistení bola zle postavená vlaková cesta,“ uviedla Pavlíková. Podľa informácií Nového Času boli poškodené 4 vozne a lokomotíva.

Nahnevaní cestujúci

Martin (44) sa rýchlikom Poľana vracal do Bratislavy. „Ten vlak bol asi začarovaný, pretože už do Plešivca sme mali meškanie asi 40 minút, keďže sa kazila lokomotíva. Na stanici ju vymenili a nový rušeň neprešiel ani 300 metrov a došlo k zrážke. Ja som sedel len kúsok od miesta, kde vznikla diera vo vagóne,“ opísal hrozné okamihy pasažier, ktorý sa domov dostal napokon až so 6-hodinovým meškaním. „Okolo pokazených rušňov sa motalo asi 10 pracovníkov, ale na cestujúcich akosi kašľali. Nepovedali ani pardon a, samozrejme, že nikto nás nijako neodškodnil,“ dodal.

Nahnevaná bola aj cestujúca Radoslava. „O 4.20 hod. nás previezli autobusmi plnými cestujúcich, kde si veľa z nich nemalo ani kam sadnúť, lebo prepravca ma mylnú predstavu o počte cestujúcich, tak sa autobusy museli otočit. Smutné na tom je, že len sprievodca nám priniesol cestovný lístok a stručne oznámil, čo sa vôbec stalo, nikto od prepravcu sa cestujúcim ani neospravedlnil,“ povedala s tým, že plánuje podať sťažnosť. „Do Bratislavy sme dorazili o 10.50 hod.namiesto plánovaneho prichodu 05.25 hod.," prezradila cestujúca Martina.

Zasahovala aj polícia. „U osôb zúčastnených na dopravnej ceste vlaku bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Vzniknutá škoda doposiaľ nie je známa. Na mieste boli prítomní aj pracovníci Inšpekcie životného prostredia. Polícia vec dokumentuje ako podozrenie z prečinu všeobecného ohrozenia,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Nejde o prvý prípad

Prekvapenie neskrýval ani Plešivčan Ivan Krnáč (75), ktorý býva hneď opoti miestu zrážky. „Hoci sme spali, náraz som počul. Výhybky sa u nás prehadzujú ručne, takže musela byť zle prehodená. Bolo šťastie, že sa to skončilo len pokrivenými plechmi. Na tom istom mieste sa asi pred 6 rokmi vykoľajil pre zmenu nákladný vlak, “ dodal.

Ako došlo k nehode

1. Rýchlik Poľana s meškaním odchádzal zo železničnej stanice Plešivec (okr. Rožňava).

2. Po cca 300 metroch sa na výhybke bočne zrazil s posunujúcim rušňom.

3. Náraz poškodil 4 vagóny a lokomotívu.