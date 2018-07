Dom v Ružomberku vyzerá ako ostatné, vo vnútri skrýva niečo výnimočné: Pre niektorých ľudí je TOTO nová šanca!

Nové centrum pomoci Dorka na ulici Pod skalami v Ružomberku pozostávajúce z domova na pol ceste a zariadenia núdzového bývania, slávnostne otvorili vo štvrtok dopoludnia.

Centrum vzniklo úpravou staršieho rodinného domu a jeho kapacita je 15 miest. Prvých klientov privíta už budúci mesiac. Projekt realizuje Nadácia DeDo Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Ich cieľom je vybudovať na Slovensku sieť centier pomoci, ktoré by do regiónov priniesli sociálne služby.

"Domov na pol ceste bude slúžiť chlapcom a dievčatám, ktorí už odišli z detských domovov. Útulok slúži pre prijatie rodiča s dieťaťom alebo deťmi. Poskytneme im osobnú ľudskú pomoc, prijatie, bezpečný domov a hlavne odborné sprevádzanie na ich zložitej ceste," uviedol pre TASR manažér pre zriadenie krízových centier z organizácie Úsmev ako dar Radoslav Dráb.

Dodal, že klientov budú schopní prijať v akúkoľvek hodinu. V zariadení však môžu prebývať maximálne tri roky. "Snažíme sa za tento čas ľudí naštartovať takým spôsobom, aby boli pripravení do ďalšieho samostatného života. Nájdete u nás však i takých klientov, ktorí sú u nás aj dlhšie. Keď je pracujúca matka s deťmi na pokraji síl a nedokáže si nájsť iné bývanie, budeme pri nej stáť i naďalej," vysvetlil Dráb.

Financovanie činnosti centra by mali zabezpečiť nielen samotní klienti, ale aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). "Pevne veríme, že po zákonom daných úkonoch požiadame ŽSK o príspevok na zariadenie sociálnych služieb. Samozrejme, budú musieť pomáhať i samotní klienti. Aj keď to nebude komerčná suma, no chceme, aby sa vedeli zo svojho príjmu podeliť a prispieť tak na prevádzku centra," uzavrel.

Prvú Dorku otvorili v roku 2007 v Košiciach na Hemerkovej ulici v objekte bývalej materskej školy. Postupne pribudli podobné centrá vo Zvolene a Prešove, ktoré sa venujú krízovej intervencii a sú pre rodiny prvou pomocou. Ďalšie centrá ako Dom sv. Norberta v Jasove či centrum v Dunajskej Lužnej sú viac orientované na bývanie. Svoju budúcnosť vidia Dorky v rozširovaní zamerania pomoci, preto sa čoraz viac uberajú cestou sociálneho bývania a podnikania.