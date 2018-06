Országh si mädlí ruky: Slovan získal kanoniera!

Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava potvrdilo angažovanie českého útočníka Rudolfa Červeného, ktorý sa dohodol s účastníkom KHL na ročnej zmluve.

Kontrakt s platnosťou do konca apríla 2019 ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve. Vo štvrtok o tom informovala oficiálna webstránka "belasých". Dvadsaťosemročný krídelník nastrieľal v uplynulej sezóne v drese Hradca Králové v základnej časti 21 gólov a stal sa najlepším strelcom svojho tímu, celkovo bol piaty najlepší kanonier českej extraligy. Okrem toho pridal aj 17 asistencií. Aj s play off odohral za Mountfield 61 zápasov a nazbieral 44 bodov (24+20).

"Rudolf Červený prichádza po vynikajúcej sezóne v Hradci Králové, góly a produktivitu od neho budeme očakávať aj v Slovane. Je dobrý korčuliar, bojovník, denno-denne na sebe tvrdo pracuje," povedal na adresu novej posily pre klubový web tréner Slovana Vladimír Országh.

Červený začal s hokejom v rodných Českých Budejoviciach, kde prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Skúsenosti naberal dve sezóny aj v juniorskej WHL v drese Regina Pats. Predstavil sa tiež na dvoch svetových šampionátoch hráčov do 20 rokov. Do seniorskeho hokeja vhupol tiež v Českých Budejoviciach, natrvalo sa do základnej zostavy usadil až v tíme svojho doterajšieho zamestnávateľa HK Hradec Králové, za prvý tím nastupoval päť sezón.