Lubyová sa teší z výrazného zvyšovania platov: Dotkne sa aj učiteľov a nepedagogických zamestnancov

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) víta výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré sa viedli minulé týždne a ktoré znamenajú výrazné zvýšenie platov zamestnancov štátnej a verejnej správy vrátane pedagogických, nepedagogických a odborných pracovníkov, ale aj vedcov.

Teší ju, že tieto výsledky kolektívneho vyjednávania boli vo štvrtok "spečatené" podpisom vyhlásenia k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020.

Zvyšovanie platov v rezorte Lubyová považuje za veľmi dôležitý aspekt, ktorý je aj v súlade so schváleným Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania. "Ako ministerku školstva ma veľmi teší, že sa nám podarilo spolu s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy navýšiť platy učiteľov od 1. januára 2019 o desať percent a od 1. januára 2020 opäť o desať percent, čo pokladám za veľký úspech," povedala šéfka rezortu školstva. Zároveň ju teší, že sa toto navyšovanie tarifných platov týka nielen pedagogických pracovníkov, ale i všetkých pracovníkov rezortu, to znamená aj nepedagogických, vedcov aj odborných pracovníkov.

"Pracujeme na tom, aby sa vedci, odborní pracovníci, výskumní pracovníci dostali do vyššej mzdovej tabuľky, aby boli dorovnaní na úroveň vysokoškolských pedagógov a tiež sa zasadzujeme o to, aby bola platovo zohľadňovaná aj prax po 32 rokoch. To znamená, aby sa až do 44 rokov praxe stále tieto roky prejavovali na zvýšení platu, čo je v súlade s tým, že ľudia budú dlhšie pracovať, pretože sa posúva dôchodkový vek," uviedla v tejto súvislosti Lubyová.