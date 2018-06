Kočner mieri do cely, Ruskovi pribudol náramok: Silné slová spokojného prokurátora Šantu!

Najvyšší súd už rozhodol o tom, či Rusko s Kočnerom vymenia pohodlie luxusných bytov a domov za skromnú celu.

Podnikateľa Mariána Kočnera budú stíhať väzobne. Na verejnom zasadnutí o tom vo štvrtok rozhodol Najvyšší súd, ktorý čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry voči rozhodnutiu sudcu Špecializovaného trestného súdu pre prípravné konanie. Bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko bude stíhaný na slobode. Obaja muži sú obvinení v prípade falšovania zmeniek za takmer 70 miliónov eur týkajúcich sa TV Markíza.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mariana Kočnera odviedli do väzby z pojednávacej miestnosti, podľa informácie hovorkyne NS Alexandry Važanovej ju absolvuje v Ústave na výkon väzby v Bratislave. Senát NS pod vedením Františka Moznera pritom vyhovel iba návrhu prokurátora na preventívnu väzbu, aby obvinený podnikateľ nemohol pokračovať v trestnej činnosti. Nevidel, naopak, dôvod na kolúznu väzbu, ktorá má zabrániť, aby obvinený maril vyšetrovanie a ovplyvňoval svedkov.

"V tomto smere treba prisvedčiť sťažovateľovi, že trestná činnosť, pre ktorú je obvinený Marian Kočner stíhaný v celkom troch trestných veciach, mala byť páchaná vysoko sofistikovaným spôsobom, v dlhšom časovom horizonte, postupne od roku 2006, s cieľom získať finančný prospech mnohonásobne prevyšujúci sumu zodpovedajúcu škode veľkého rozsahu," odôvodnil sudca.

Verdikt NS je definitívny, Marian Kočner sa však s ním nemieni zmieriť. "Po tom, ako sa oboznámime s odôvodnením uznesenia, ktoré dnes Najvyšší súd vydal, využijeme možnosť a podáme mimoriadny opravný prostriedok, a čo sa týka konania ako takého, naďalej budeme preukazovať nevinu nášho klienta," povedal jeho obhajca Martin Pohovej.

"Zvíťazila pravda, zákonnosť, odvaha a je to odkaz pre slušných ľudí, že spravodlivosť funguje a existuje a že na každého príde čas," vyjadril spokojnosť so záverom súdu prokurátor ÚŠP Ján Šanta. "Akceptujem rozhodnutie Najvyššieho súdu, ja si myslím, že je akceptovateľné bez výhrad, neodchádzam nespokojný, odchádzam spokojný, pretože jeden obvinený je vo fyzickom výkone väzby a druhý je obmedzený na svojich právach," poukázal Šanta na to, že Pavol Rusko je monitorovaný elektrickým náramkom v súvislosti s ďalšou trestnou kauzou, kde je obvinený z vraždy.

Obhajca Pavla Ruska Marek Para rozhodnutie NS bližšie komentovať nechcel, kým si nepreštuduje celé rozhodnutie. Para pritom nemá vedomosť, že by jeho klient chcel zmeniť svoju výpoveď. Pres súdom v zmenkovej kauze Pavol Rusko potvrdil pravosť jednej zo zmeniek a svoj podpis pod ňou. Obaja muži odmietajú podozrenie, že sfalšovali štvoricu zmeniek z roku 2000, z ktorých tri sú teraz predmetom zmenkového súdneho sporu. V ňom spoločnosť Mariana Kočnera žiada od Pavla Ruska a v druhom rade od TV Markíza spolu viac ako 42 miliónov eur. Pavol Rusko pravosť dvoch zmeniek na súde dosvedčil. V jednom spore spoločnosť Mariana Kočnera uspela na prvom stupni, verdikt nie je právoplatný.

Prokurátor ÚŠP Šanta v záverečnej reči uviedol, že inú alternatívu ako väzobné stíhanie u oboch obvinených nevidí. "Som vnútorne hlboko presvedčený, že ak by nebola obvineným obmedzená sloboda, budú pokračovať v ekonomickej trestnej činnosti, a navyše, obvinený Marian Kočner mariť priebeh trestného stíhania, ako ho marí doposiaľ," vyhlásil prokurátor.

Šanta poukázal na to, že Marian Kočner čelí celkovo štyrom a Pavol Rusko trom trestným stíhaniam, ako aj na závažnosť a gradáciu ich ekonomickej trestnej činnosti. "Tá vyvrcholila stíhaným trestným činom, ktorý bol spáchaný štyrmi útokmi - štyrmi zmenkami v astronomickej sume 69 miliónov eur, akú československá kriminalistika dosiaľ nepoznala," doplnil.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Mariana Kočnera v stredu (20.6.), Pavla Ruska o deň neskôr. Vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA ich obvinil z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.

TV Markíza podala na Mariana Kočnera aj Pavla Ruska trestné oznámenie za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu. Argumentuje, že sporné zmenky neboli nikdy zaznamenané v účtovníctve Markízy ani v účtovníctve spoločností, ktoré údajne zmenky vlastnili predtým, ako došlo k uplatneniu podvodných nárokov. Televízia sa domnieva, že celý tento príbeh je vymyslený, zmenky neboli vytvorené v roku 2000, ale neskôr, teda v čase, keď Pavol Rusko už nebol jej štatutárom.