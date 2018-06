Fico o problémoch v oblasti migrácie: Zmenil názor na zavedenie povinných kvót?

Zasadnutie Európskej rady v Bruseli môže prehĺbiť brázdu nedôvery, ktorá je medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ).

Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave predtým, ako sa popoludní stretnú v Bruseli premiéri a prezidenti členských krajín EÚ. Slovensko na summite zastupuje predseda vlády Peter Pellegrini. Na summite sa bude hovoriť o migrácii, azylovej politike, bezpečnosti EÚ a otázkach spojených so spoločnou európskou obranou.

Fico očakáva, že summit bude horúci. "Summit bude prebiehať v mimoriadne ťažkej atmosfére, kde skupiny štátov budú tlačiť na individuálne štáty, kde sa možno bude tlačiť na spoločný názor V4. Summit bude horúci a môže prehĺbiť obrovskú brázdu nedôvery, ktorá je medzi členskými štátmi," uviedol Fico. Zopakoval, že povinné kvóty na rozdelenie migrantov sú nezmyselné. Podľa slovenského expremiéra je dôležité, aby si prezident a premiéri členských krajín Únie uvedomili, "čo sa môže stať, ak sa budú členské štáty vydierať".

Šéf Smeru-SD zopakoval, že jeho strane záleží na Schengene, je za silnú návratovú politiku a pomoc v krajinách, odkiaľ migranti prichádzajú. "Záleží nám na Schengene. Členské štáty by mali urobiť všetko preto, aby zostal zachovaný," vyhlásil Fico, podľa ktorého treba chrániť vonkajšie hranice EÚ. "Ochrana vonkajších hraníc je naším životným záujmom," poznamenal. Pokiaľ ide o silnú návratovú politiku, podľa Fica by Únia mohla prijať aj neštandardné opatrenia.

Expremiér zopakoval, že Smer-SD odmieta pokusy o opätovné zavedenie povinných kvót. "Neviem si predstaviť, že by Slovensko mohlo niekedy prijať povinné kvóty. Je to otázka národnej bezpečnosti. Jasne sme od začiatku hovorili náš postoj," doplnil Fico. Odmietol tiež vyhrážky krátením eurofondov či sankciami. Poznamenal, že nemá problém s tým, aby na Slovensko prišli pracovať cudzinci, ktorí sa chcú integrovať a sú si so Slovákmi kultúrne blízki.

Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák hovorili na tlačovej konferencii aj o tom, že migrantov zvážajú do Únie mimovládne organizácie. Spomínali pokusy o destabilizáciu Únie. Nepovedali, kto konkrétne je za tým.