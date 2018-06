Žene zomrel milovaný priateľ, žiaľ tíšila prejedaním sa: Drastická premena!

Jaclyn Silva (30) z kanadského Ontaria prišla o svoju lásku a úplne sa opustila.

V roku 2010 zomrel na zriedkavé ochorenie pľúc jej priateľ Allan Williams, s ktorým bola štyri roky. So žiaľom sa nevedela vyrovnať a začala sa prejedať. ,,Moje srdce bolo roztrhané na kusy. Bola som príliš ubolená, aby som sa so smútkom vôbec pokúšala nejak vyrovnať. Je to irónia, lebo pracujem ako manažérka pohrebných obradov a som trénovaná, ako pracovať s užialenými. Ale sama sebe som pomôcť nevedela," cituje mladú ženu Daily Mail.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

,,V roku 2014 som začala mávať záchvaty paniky, zrútila som sa. Doktor prišiel na to, že ma dohnal žiaľ, ktorý som neriešila. Lieky som však brať odmietla," povedala Jaclyn. Keď sa s Alanom spoznali, mala 99 kíl, no v tom čase už vážila 160 kilogramov, na ktoré sa po smrti priateľa vyjedla, keďže smútok utlmovala jedlom. Práve v roku 2014 sa to rozhodla zmeniť.

Teraz, po premene, má len 74 kilogramov, čo bol jej vysnený cieľ. Ráta si príjem kalórii, dvakrát do týždňa posilňuje, chodí na hot jogu a kick box. Spočiatku ju trápil jo-jo efekt, ale s pomocou naturopatky, ktorá sa špecializuje na úzkostné osoby, našli tú správnu cestu. A hoci pred dvoma rokmi nabrala stratené kilá opäť späť, zaťala sa a začala makať znova. Za 18 mesiacov schudla neskutočných 86 kíl a teraz si už svoju hmotnosť drží.

Premenu dokumentovala Jaclyn na sociálnej sieti a snaží sa inšpirovať ostatných. ,,Začínajte malými krôčikmi. Nerobte nič príliš drastické, čo viete, že nedokážete dodržať. Nerobte sami na seba tlak a doprajte si aj oddych. Nie je to ľahká cesta," radí. ,,Myslím si, že byť štíhly je vedľajší efekt zdravého životného štýlu - ak sa staráte o svoju myseľ a dušu, vyberáte si zdravé jedlo a dobre spíte."