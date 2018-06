Zo streľby na koscov obvinili neofašistu: Sudca vzal Martina do väzby

Zo streľby na koscov a vyvesenie vlajky s hákovým krížom na banskobystrickom sídlisku Sásová obvinili Martina R. (39). Sudca Špecializovaného trestného súdu vzal obvineného do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné.

Vzatie obvineného do väzby pre Čas.sk potvrdila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková. "Sudca obvineného vzal do väzby z obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, obžalovaný si nechal 3-dňovú lehotu na prípadné podanie sťažnosti," - uviedla hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková.

Martin R. mal v pondelok popoludní strelou zo vzduchovky trafiť do ruky jedného z piatich mužov, ktorí na sídlisku kosili trávu. Zraneného ošetrili záchranári.

Strelec patril do skupiny neofašistov, ktorých súd na jar roku 2017 potrestal za to, že v bufete pri Tureckej (okres Banská Bystrica) verejne vykrikovali fašistické heslá, spievali piesne s fašistickou a skinhedskou tematikou a vztyčovali pravú ruku s výkrikom Sieg heil! Za podporu a propagáciu skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd - po dohode o vine a treste s prokurátorom - dostal vtedy trest sedem mesiacov.

Polícia informovala, že Martin K. (28) bol obvinený z výtržníctva. Obvineným v prípade dokázania viny na súde hrozí trest 6 mesiacov až tri roky. Pri prehliadke bytu, ktorý užíva Martin R., polícia našla rozličné neonacistick symboly.