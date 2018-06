Mohutný výbuch v dome otriasol celou štvrťou: Zomreli dve ženy a dieťa

Traja ľudia prišli vo štvrtok o život pri výbuchu obytného domu v nemeckom meste Brémy. Informovala o tom agentúra DPA.

K mohutnému výbuchu, ktorý otriasol štvrťou Huchting, došlo približne o 04.30 h v podkroví rodinného domu. Explózia ho úplne zničila, pričom horieť začal aj susedný dom, uviedla polícia.

V zničenom dome sa našli telá 41-ročnej ženy a jej sedemročného syna, v susednom dome prišla o život 70-ročná žena. Úlomky dopadli až do vzdialenosti 50 metrov od miesta výbuchu, ktorého príčina zatiaľ nie je známa. Explózia spôsobila aj rozsiahle škody na niekoľkých okolitých domoch. "To, že ich obyvatelia neutrpeli žiadne zranenia, hraničí so zázrakom," povedal hovorca hasičov Michael Richartz.

Príčinu výbuchu vyšetruje kriminálna polícia. Na mieste nešťastia bolo nasadených zhruba 70 hasičov a polícia z bezpečnostných dôvodov evakuovala obyvateľov všetkých domov v okolí 100 metrov.