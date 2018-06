Vodič nabúral do auta, ktoré stálo pred priechodom v Lučenci: Odniesla si to nevinná starenka

V Banskobystrickom kraji vodič osobného auta neskoro spozoroval vozidlo, ktorého vodič dával prednosť starenke (87) idúcej po priechode. Narazené auto sa pohlo a chodkyňu zrazilo.

Nehoda sa stala v stredu v Lučenci. Vodič (44) z Zvolena za volantom osobného auta Citroën Evasion v smere na obec Vidinú (okres Lučenec) pred priechodom pre chodcov narazil do osobného auta Škoda Rapid, ktoré stálo pred priechodom pre chodcov. Škodovka, ktorú riadil dôchodca (65) z Lučenca, sa pohla a na priechode zrazila dôchodkyňu (87) z Lučenca. Zranenú starenku záchranári previezli do nemocnice, zo zranení by sa mala vyliečiť do približne mesiaca.

"Poverený policajt začal trestné stíhanie pre ublíženia na zdraví," uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.