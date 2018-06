Rytmus jedinou vetou zhodil vzťah s Darou Rolins: Reakcia dotknutej speváčky na seba nenechala čakať

Reper Rytmus v stredu blahoželal k 29. narodeninám svojej novej priateľke Jasmine Alagič a pripojil slová plné lásky.

Verejné vyznanie však obsahovalo aj vetu o ich zoznámení, ktorá mnohých jeho priaznivcov zaskočila. ,,Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil, a behom minúty som cítil, že si <3," napísal reper na sociálnu sieť. A hoci tvoril so speváčkou Darou Rolins pár dlhých 7 rokov, teraz dal jasne najavo, že najintenzívnejšie emócie prežíva pri modelke, s ktorou je len pár mesiacov.

Rytmusove slová sa speváckej divy, ako inak, dotkli. ,,Niekedy vás veci zaskočia, sklamú, prekvapia, preberú z ilúzie ešte aj teraz, v dospelom veku," reagovala Dara na Instagrame. ,,Ten život si nedá pokoj. Keď stojíte nohami pevne na zemi, respektíve keď mate pomyselný bezpečnostný pas, stojí nás to - ako spievam v jednej pesničke - iba “občas mierny stres a chaos, keď životom chceme bez zranenia prejsť". TO totiž asi bez toho ani možné nie je. Keby to občas nepichlo u srdca, ani nevieme že ho máme, čo?" zamyslela sa speváčka, ktorá pri reperovi stála dlhé roky.