Najkrajšia slovenská plavkyňa najprv ukončila kariéru, teraz prišlo ďalšie zásadné rozhodnutie!

Plavkyňa Katarína Listopadová (25) len nedávno ukončila športovú kariéru.

Tvrdila, že plávanie na najvyššej úrovni ju už nenapĺňa. Ničilo ju vraj psychicky. Rozhodla sa preto už len venovať škole - právu na univerzite.

Krásna plavkyňa sa teraz na internete pochválila fotkou v študentskej čiapke. Je z nej úspešná absolventka. Pod snímkou sa ale priznala aj k zásadnému životnému kroku. Odchádza žiť do inej krajiny." Toto leto sa sťahujem do Nórska, neviem ako to dopadne, ale chcem to skúsiť," oznámila Katarína.

Aj keď sa rozhodla presťahovať a opustiť rodnú krajinu, na Slovensko vraj nezanevrie. "Milujem Slovensko, rovnako som sa však zamilovala aj do Nórska, je to láska na prvý pohľad," píše.